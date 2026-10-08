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Wilde dierpopulaties flink gekrompen,maar deze dieren maken juist een comeback

Wilde dieren staan wereldwijd ernstig onder druk, maar op verschillende plekken maken ze ook een comeback. Dat blijkt uit het nieuwe tweejaarlijkse rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

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Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Wel blijken er grote verschillen te zijn: de helft van de onderzochte populaties is stabiel of neemt toe, terwijl de andere helft afneemt, soms sterk.

Wat is een populatie?

Een populatie is een groep dieren van dezelfde soort die dicht bij elkaar leeft. Het kan hierbij gaan om een handjevol dieren, maar ook om duizenden individuen. Een voorbeeld hiervan is een groep savanneolifanten in Zambia.

‘Natuurherstel ligt binnen handbereik’

Volgens Robert Zwiers, hoofd impact van het Wereld Natuur Fonds, heeft het nieuwe rapport een positieve conclusie. „De belangrijkste boodschap van dit rapport is dat natuurherstel binnen handbereik is. Wereldwijd staan wilde dieren ernstig onder druk, maar we zien ook dat wilde dieren wereldwijd een comeback maken.”

Zo gaat het volgens Zwiers beter met de tijger, de groene zeeschildpad, de blauwvintonijn en de otter in Nederland. „In Nederland waren otters uitgestorven. Door schoner water, het verbinden van leefgebieden en het herintroduceren van otters, doen ze het hier nu weer goed. De blauwvintonijn is nu niet meer bedreigd door quota voor de vangst ervan.”

Diersoorten die juist sterk achteruitgaan, zijn haaien en roggen. „Veel soorten groeien langzaam en krijgen weinig jongen, waardoor ze kwetsbaar zijn. Ze worden gevangen en eindigen ook geregeld als bijvangst in visnetten. Bestaande afspraken volstaan niet om deze soorten te beschermen.”

Gegevens van wilde dieren

Voor het onderzoek nam het WNF de gegevens van 5790 verschillende soorten zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen onder de loep. Hierbij werd er gekeken naar 35.803 populaties over de hele wereld. Dieren zoals insecten, kwallen en krabben zijn dus niet in het onderzoek meegenomen. Per populatie werd vervolgens gekeken wat de trend sinds 1970 is: nam de populatie toe, kromp die of bleef die stabiel?

De helft van de populaties kromp, 7 procent van de populaties bleef stabiel en de overige 43 procent groeide juist. Toch komt de gemiddelde afname uit op 73 procent. Dat komt volgens Zwiers doordat de populaties die afnemen sterker krimpen dan de populaties die toenemen groeien.

Aanbeveling

Om populaties die in het nauw zitten, te herstellen, is het volgens hem onder andere nodig om ons voedsel duurzamer te produceren, de energietransitie te versnellen en in de financiële sector investeringen af te bouwen die de natuur schaden.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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