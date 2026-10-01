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Subsidie voor warmtepomp: niet je aanvraag, maar deze datum bepaalt het bedrag dat je krijgt

Wil je nog het ISDE-subsidiebedrag van 2026 voor je warmtepomp krijgen? Dan is niet het moment waarop je subsidie aanvraagt doorslaggevend. Voor particuliere woningeigenaren kijkt RVO naar de installatiedatum van de warmtepomp.

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Mensen die nog willen profiteren van het bedrag van 2026, kunnen daarom maar beter haast maken.

ISDE voor warmtepomp: installatiedatum bepaalt je subsidie

Eerder dit jaar waren huiseigenaren nog minder geneigd om hun woning te verduurzamen. Uit een analyse van Homedeal bleek dat het aantal aanvragen voor isolatie met 44 procent daalde en voor warmtepompen met 2,6 procent. Onzekerheid over het overheidsbeleid speelde daarbij een rol.

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat er in 2027 ongeveer 499 miljoen euro beschikbaar blijft voor de ISDE-regeling, ongeveer evenveel als dit jaar. Hoeveel subsidie je volgend jaar voor een warmtepomp kunt krijgen, staat nog niet vast. Homedeal verwacht dat het bedrag lager wordt dan in 2026.

Meer zoekopdrachten naar warmtepompsubsidie, installateurs mogelijk drukker

De belangstelling voor warmtepompen lijkt ondertussen toe te nemen. Volgens Homedeal werd in september 46 procent vaker gezocht naar ‘warmtepomp’ en ruim 450 procent vaker naar ‘warmtepomp subsidie’ dan in augustus. „We verwachten dat deze toenemende interesse de komende tijd tot meer aanvragen leidt”, legt Myrthe van der Putten van Homedeal uit. „Dat kan vervolgens zorgen voor extra drukte bij installateurs, want wie het huidige subsidiebedrag nog wil benutten, moet de warmtepomp dit jaar laten installeren.”

Als particulier kun je de subsidie pas aanvragen nadat de warmtepomp is geplaatst. „Het heeft dus geen zin om nu snel een subsidieaanvraag in te dienen”, benadrukt Van der Putten. „De installatiedatum bepaalt welk subsidiebedrag van toepassing is, en het duurt gemiddeld enkele weken tot maanden van aanvraag tot installatie.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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