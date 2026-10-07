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8 op de 10 Nederlanders zien regenwater door de wc spoelen wel zitten: ‘Het hoeft geen drinkwater te zijn’

Elke keer dat je de wc doorspoelt, verdwijnt er schoon drinkwater het riool in. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Acht op de tien Nederlanders vinden dat regenwater daar prima voor gebruikt kan worden.

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Regenwater opvangen voor de tuin is inmiddels geen gek idee meer. Maar het water dat tijdens een flinke regenbui in de tuin valt, zou volgens veel Nederlanders ook een andere bestemming kunnen krijgen: het toilet.

Acht op de tien Nederlanders vinden namelijk dat nieuwbouwwoningen standaard de mogelijkheid zouden moeten hebben om regenwater voor het doorspoelen van de wc te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O, uitgevoerd in opdracht van bouwbedrijf Heijmans. Voor het onderzoek werden 1500 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd.

91 procent heeft geen moeite met twee watersystemen in huis

Waarom zou je eigenlijk drinkwater gebruiken voor iets wat je daarna direct weer doorspoelt? Voor de meeste ondervraagden is dat niet nodig. Ook voor het besproeien van de tuin vinden veel Nederlanders water van drinkkwaliteit overbodig.

Voor drinken, koken en persoonlijke verzorging ligt dat anders. Daar vinden Nederlanders schoon drinkwater wél belangrijk. „We gebruiken in huis voor vrijwel alles dezelfde hoogwaardige drinkwaterkwaliteit, terwijl die kwaliteit lang niet overal nodig is”, zegt Maarten van Duijn, directievoorzitter Vastgoed bij Heijmans, in een toelichting op het onderzoek.

Het idee is dat regenwater wordt opgevangen en via een apart leidingnet naar bijvoorbeeld het toilet wordt gebracht. Daar lijkt weinig weerstand tegen te bestaan. 91 procent van de ondervraagden heeft geen moeite met twee afzonderlijke waterleidingsystemen in een woning.

Toch betekent dat niet dat nieuwbouwwoningen straks standaard twee soorten water uit de leidingen krijgen. Er zijn nog technische, financiële en wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet worden voorkomen dat regenwater en drinkwater met elkaar worden vermengd.

De helft denkt maximaal 50 liter te gebruiken, in werkelijkheid is het 118 liter

Waarschijnlijk gebruik je meer water dan je denkt. Een Nederlander gebruikt gemiddeld ongeveer 118 liter drinkwater per dag. De helft van de ondervraagden denkt dat dit maximaal 50 liter is. Eerder schreef Metro al over manieren om drinkwater te besparen.

En daar blijft het niet bij. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 86 procent bereid is het dagelijkse watergebruik aan te passen om minder water te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door korter te douchen of regenwater op te vangen. Maar ook de wc kan dus een rol spelen.

Eindhoven Airport bespaart met regenwater naar verwachting 1,5 miljoen liter

Het idee van regenwater door de wc spoelen is bovendien niet alleen iets voor de toekomst. Bij Eindhoven Airport heeft Heijmans een waterbassin van 320.000 liter aangelegd. Het regenwater dat daarin wordt opgevangen, wordt onder meer gebruikt om toiletten door te spoelen. Volgens Heijmans kan daarmee naar verwachting ongeveer 1,5 miljoen liter drinkwater per jaar worden bespaard.

Of we straks thuis allemaal een aparte leiding voor regenwater krijgen, is nog maar de vraag. Maar als het aan acht op de tien Nederlanders ligt, zou de wc in ieder geval niet per se meer op drinkwater hoeven te draaien.

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