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Onderzoek: rijkste 0,1 procent van de mensen veel slechter voor het klimaat dan de 3,5 miljard armste mensen

De allerrijkste mensen ter wereld, 0,1 procent van de wereldbevolking, stoten meer broeikasgassen uit dan de armste 3,5 miljard mensen samen. Tegelijkertijd zijn de allerarmsten juist het minst goed beschermd tegen de gevolgen van het klimaat, blijkt uit onderzoek van goededoelenorganisatie Oxfam Novib.

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De groep van de allerrijksten bestaat volgens Oxfam Novib uit zo’n acht miljoen mensen, oftewel 0,1 procent van de wereldbevolking. Deze groep mensen heeft een voetafdruk die groter is dan de armste 44 procent van de mensen wereldwijd.

Investeringen in bedrijven

De hoge uitstoot van broeikasgassen komt deels door consumptiegedrag: denk aan het gebruik van privéjets. Ook investeringen in vervuilende sectoren, zoals aandelen in oliebedrijven, worden meegerekend. Oxfam koppelde een deel van de uitstoot van zulke bedrijven aan grote aandeelhouders, afhankelijk van hoe groot het belang was. De uitstoot die in 2024 aan de beleggingen van 308 miljardairs werd toegerekend, was even groot als de gezamenlijke uitstoot van 118 landen.

Bovendien investeerden miljardairs vaak in sectoren met grote klimaateffecten, zoals de mijnbouw en olie- en gassector. Bedrijven in die sector hebben volgens Oxfam Novib geen plannen die in lijn zijn met klimaatdoelstellingen.

Gevolgen voor het klimaat ligt bij arme mensen

Volgens Oxfam Novib zijn de allerrijksten van 1990 tot nu goed voor 7 procent van de opwarming van de aarde. Dat is volgens het rapport zorgelijk, omdat de allerarmsten de gevolgen het sterkst zullen voelen. Onder andere vrouwen, geracialiseerde gemeenschappen en inheemse volkeren worden het hardst geraakt door de gevolgen van klimaatverandering, terwijl de superrijken zich daar beter tegen kunnen weren.

De uitstoot die aan miljardairs wordt toegerekend, draagt bijvoorbeeld bij aan oogstverliezen. Dat zorgt weer voor schaarste, stijgende prijzen en honger. Als de uitstoot van de allerrijksten lager zou zijn, zou er jaarlijks meer voedsel zijn voor 14,5 miljoen personen, zegt Oxfam Novib.

Profiteren van klimaatschade

Tegelijkertijd denkt Oxfam dat de allerrijksten ook zullen profiteren van schade aan het klimaat. De wereldwijde markt voor wederopbouw na klimaatschade zal naar verwachting groeien, van 70 miljard dollar naar 92 miljard dollar in 2029. De groep allerrijksten heeft aandelen in onder meer grote bouwbedrijven en verzekeringsbedrijven die zich met wederopbouw bemoeien. Een deel van deze aandelen is in handen van vermogensbeheerders die ook grote belangen hebben in de fossiele industrie. Daardoor kunnen zij zowel aan vervuilende activiteiten als aan de wederopbouw na klimaatschade verdienen.

Datzelfde principe geldt voor noodhulp, zegt Oxfam. Private bedrijven verlenen soms hulp tegen betaling, terwijl ontwikkelingslanden die rekening vervolgens zelf moeten betalen. Oxfam bracht 217 bedrijven in kaart die verdienen aan het veroorzaken van de klimaatcrisis of aan de gevolgen van klimaatschade. Dat gebeurde door openbare databases, de miljardairslijst van zakenblad Forbes en gegevens over de uitstoot van privéjets te raadplegen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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