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Is shoppen via Vinted echt zo duurzaam? Experts waarschuwen voor de keerzijde van tweedehands kopen

Tweedehands shoppen via Vinted lijkt goed voor het milieu. Het platform zegt flink wat CO2-uitstoot te besparen, maar critici waarschuwen voor een keerzijde: de populaire app zou gebruikers juist kunnen verleiden om steeds meer kleding te kopen.

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Vinted is actief in verschillende Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Op de app kunnen gebruikers kleding, accessoires, elektronica en tal van andere tweedehandsspullen kopen en verkopen. Fijn om een item goedkoper op de kop te tikken, maar ook nog eens beter voor het milieu, is het idee.

Vinted claimt 1,6 miljoen ton vermeden CO2-uitstoot door tweedehands aankopen

De mode-industrie is namelijk een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Door de kledingketen circulairder te maken, zou Vinted een deel van de oplossing kunnen zijn. Daar zet het bedrijf dan ook volop op in. Volgens het bedrijf hebben gebruikers vorig jaar 1.607 kiloton CO2 aan uitstoot vermeden. Een flinke hoeveelheid, als je bedenkt dat dat gelijkstaat aan de CO2-uitstoot van 200.000 Nederlanders in een heel jaar.

Bovendien werd volgens Vinted bij 76 procent van de bestellingen op Vinted de aankoop van een nieuw artikel vermeden. „Dat verlaagt de vraag naar nieuwe artikelen aanzienlijk.”

Oxfam Novib waarschuwt: tweedehandsplatforms kunnen overconsumptie stimuleren

Toch klinkt er ook kritiek. Niet iedereen is het ermee eens dat een online verkoopplatform dé plek is om kleding duurzaam aan te bieden. „Onder het mom van een circulaire economie ontwikkelen deze spelers (online verkoopplatforms, red.) nieuwe markten zonder hun bedrijfsmodel ter discussie te stellen, terwijl dat juist de kern vormt van de textielcrisis”, zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

„Het verantwoorde alternatief wordt dan omgevormd tot een commerciële kans met verminderde collectieve voordelen en een bron van inkomsten voor aandeelhouders.” Met andere woorden: de winst is belangrijker dan het idee achter duurzamere kleding. Volgens de critici is niet iedere schakel in de tweedehandsketen daadwerkelijk duurzaam.

Volgens Oxfam wordt het inzamelen en sorteren van kleding vanwege de lagere kosten uitbesteed aan partijen in het buitenland. Bovendien bestaat een deel van het tweedehandsaanbod nog altijd uit fastfashionkleding. „Dit is er vooral op gericht consumenten binnen hun commerciële ecosysteem te houden en overconsumptie aan te wakkeren.”

Waarom Vinted volgens deskundigen net zo verleidelijk kan zijn als sociale media

Vinted weet je goed vast te houden op het platform. Net als op sociale media zorgen algoritmes ervoor dat je te allen tijde kleding te zien krijgt die bij je past. Bovendien kun je gebruikmaken van likes, en zie je hoeveel andere mensen interesse hebben in hetzelfde kledingstuk. Daarmee heeft de app een karakter dat enigszins lijkt op sociale media.

„Uit onderzoek blijkt dat een Vinted-verslaving hetzelfde mechanisme in de hersenen activeert als een verslaving aan sociale media”, zegt duurzaam gedragswetenschapper Annuska Toebast-Wensink tegen Trouw. „Vinted is zo ontworpen dat gebruikers worden gestimuleerd om te blijven kopen.”

Bovendien zou dat verslavende effect samengaan met een lager schuldgevoel: je koopt duurzaam en daarmee ben je beter voor de wereld bezig. „Ik heb tweedehands gekocht, dus nu mag ik ook bij de Primark kopen”, zegt Marijke Leliveld, hoogleraar consumentenethiek, tegen Trouw. „Eigenlijk is Vinted een gewone kledingwinkel die toevallig tweedehands verkoopt.”

6 op de 10 Nederlanders kopen tweedehands: Vinted populairder dan kringloopwinkel

Intussen groeit de interesse in tweedehands kleding in ons land nog flink. Uit onderzoek van branchevereniging Kringloop Nederland blijkt dat in 2025 zes op de tien mensen weleens tweedehands kocht. Voor tweedehandskleding was Vinted daarbij populairder dan de kringloopwinkel in de buurt. Als voornaamste reden werd genoemd dat het aanbod breder is en dat op elk moment van de dag kan worden gewinkeld. Ook werd genoemd dat het online makkelijker is om geschikte kleding te vinden.

Toch wijst Oxfam Novib erop dat het bezoeken van fysieke winkels ook zijn voordelen heeft. „Deze winkels streven een missie van algemeen belang na. Hun doelstellingen zijn afvalvermindering en het toegankelijk maken van kleding voor huishoudens met een laag inkomen.” Volgens Oxfam staan die maatschappelijke doelstellingen haaks op het commerciële bedrijfsmodel van online verkoopplatforms.

„De spelers op de lucratieve tweedehandsmarkt kiezen ervoor om de beste kwaliteit tweedehandskleding te bemachtigen, en laten de rest van het werk – inzamelen, sorteren en afvalverwerking – over aan actoren uit de sociale en solidaire economie.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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