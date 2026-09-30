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Elke tien jaar smolt zee-ijs ter grootte van Spanje op Noordpool

Tussen 1979 en 2025 is elke tien jaar een hoeveelheid zee-ijs ongeveer ter grootte van Spanje verdwenen in het Noordpoolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een rapport over oceanen.

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De klimaatdienst spreekt van „ingrijpende veranderingen” in het landschap. Door het verdwenen zee-ijs zijn er meer wind en golven bij de Arctische kust. Dat leidt ertoe dat 60 procent van de kust in het Noordpoolgebied kwetsbaar is voor erosie of zeespiegelstijging.

De regio is niet alleen belangrijk vanwege de potentieel gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering, maar is ook geopolitiek steeds meer van belang. Door de Amerikaanse, Russische en Chinese aanwezigheid in het gebied probeert ook de EU zich steeds meer te laten gelden in en rondom de Noordpool.

Het rapport meldt verder dat de zeespiegel sinds 2012 elk jaar met 4,2 millimeter is gestegen door opwarming. De klimaatdienst noteerde dat in 2024 de gemiddelde temperatuur van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 4,6 graden boven het gemiddelde lag.

ANP

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