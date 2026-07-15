Redactie
Redactie Duurzaamheid 15 jul 2026
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Noordzee nog nooit zo warm in midden juli

KATWIJK AAN ZEE - Badgasten op het strand van Katwijk. Het Nationaal Hitteplan geldt in het midden en zuiden van Nederland vanwege temperaturen boven de 30 graden en een hoge zonkracht. ROBIN UTRECHT / ANP
ANP / ANP / Robin Utrecht

De Noordzee is uitzonderlijk warm. Woensdagochtend om 08.00 uur was het zeewater bij een KNMI-meetstation voor de Zuid-Hollandse kust 20,4 graden Celsius, een record voor de tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei een hittegolf.

Omdat het weer boven Nederland nu onder invloed is van een hogedrukgebied, leidt de warme zee nog niet tot wolkenvorming, zegt een KNMI-woordvoerder. In het najaar kan een warme zee voor heftigere regenbuien zorgen.

De Noordzee is sinds de jaren tachtig ongeveer een halve graad Celsius per decennium opgewarmd. Meer dan 90 procent van de extra hitte die wereldwijd door het broeikaseffect wordt vastgehouden, wordt opgenomen door zeeën en oceanen.

De opwarming zorgt voor een verschuiving van het leven in de zee. Zeedieren die normaal in zuidelijker en warmer water leven, komen naar Nederland; vissen die van kouder water houden, zoals haring, trekken noordwaarts.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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