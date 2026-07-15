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Record uit 1976 sneuvelt, afvoer Rijn laagste ooit in juli

Nog nooit was de afvoer van de Rijn zo laag in de maand juli. In juli 1976 stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen bij Lobith, aan de Duitse grens. Dat laagterecord werd woensdagochtend rond 03.30 uur verbroken, volgens Rijkswaterstaat.

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De afvoer daalt nog steeds en stond woensdag om 13.30 uur op minder dan 767 kubieke meter per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat komend weekend dit zal zijn gezakt tot rond de 700 kuub. Normaal voert de Rijn in juli rond de 2000 kubieke meter per seconde af.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat komt de lage waterafvoer door „een lange periode van droog weer, niet alleen in Nederland”, wat volgens hem niet los te zien is van klimaatverandering.

Normaal bereikt de Rijn in het najaar haar laagste afvoer. Dan is er vergeleken met juli minder smeltwater. Het absolute laagterecord staat op 575 kubieke meter per seconde. Dat werd in februari 1929 gezet, toen de rivier ook ijs meevoerde.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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