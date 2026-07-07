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Waarom steeds minder bedrijven verduurzamen: CBS ziet investeringen voor derde jaar op rij afnemen

Nederlandse bedrijven steken dit jaar opnieuw minder geld in verduurzaming, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al sinds 2024 daalt het aantal investeringen voor klimaatneutrale bedrijfsvoering. Waardoor komt dat?

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Waar in 2024 nog 68 procent van de bedrijven inzette op verduurzaming, is dat in 2026 nog maar 61 procent. De daling zet door in vrijwel alle sectoren, met uitzondering van de autohandel, ICT en media en de categorie ‘overige diensten’.

Waarom vooral mkb-bedrijven verduurzaming uitstellen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat bedrijven vooral vanwege financiën hun investeringen uitstellen. Duurzame oplossingen kunnen soms duur zijn en daardoor lastig te bekostigen. Ook economische onzekerheid en onduidelijkheid over toekomstig overheidsbeleid spelen een belangrijke rol bij de beslissing om wel of niet te investeren.

Vooral kleine bedrijven met vijf tot vijftig werknemers en middelgrote ondernemingen met 50 tot 250 werknemers houden de hand vaker op de knip als het gaat om duurzame investeringen. Grote bedrijven investeren juist nog het vaakst in verduurzaming.

Economische onzekerheid zet verduurzaming op pauze

Dat het voor kleine bedrijven niet de meest ideale tijd is om investeringen te doen, komt door een onzeker ondernemersklimaat. Bedrijven weten niet altijd welke subsidies, belastingvoordelen en klimaatregels de komende jaren blijven gelden. Bovendien blijven de kosten van onder andere brandstof stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kortom: alles wordt duurder.

Grote bedrijven kunnen daarentegen zwaardere klappen vangen. Zij hebben doorgaans meer financiële middelen en profiteren vaker van schaalvoordelen. Bovendien staan zij vaker onder druk van klanten, investeerders en regelgeving om hun uitstoot te verminderen, waardoor investeren in een duurzamere bedrijfsvoering sneller onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie.

Veel Nederlanders willen dat grote vervuilers meer bijdragen

Dat verduurzaming sommige bedrijven goed zou kunnen doen, schreef Metro eerder al. Zo bleek namelijk dat een groot deel van de mensen de rekening van het klimaatbeleid bij grote bedrijven neer wil leggen. Burgers zouden het belangrijk vinden dat de vervuiler betaalt en dat de lasten naar draagkracht worden verdeeld.

Lage inkomens moeten worden beschermd en grote bedrijven moeten zichtbaar bijdragen. Als dat niet gebeurt, kan dat het draagvlak voor het klimaatbeleid ondermijnen.

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14.000 bedrijven wachten op een elektriciteitsaansluiting

Daarnaast lopen steeds meer bedrijven tegen problemen op door netcongestie, waardoor het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft. Ook een tekort aan geschikt personeel vormt voor veel ondernemingen een belemmering.

Het overbelaste elektriciteitsnet is iets waar veel ondernemingen de afgelopen jaren al tegenaan zijn gelopen, berichtte Metro in 2025 al. Per 1 juli van dat jaar krijgen zogeheten ‘maatschappelijke vitale functies’ voorrang. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en brandweerkazernes. Maar liefst 14.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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