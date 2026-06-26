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Kabinet komt met statiegeld op melk- en sapflessen

Ook op melk- en sapflessen moet volgens het kabinet statiegeld komen. Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Een voorwaarde is dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen.

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Een ander plan is een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Een plicht om ze aan te nemen ligt daarvoor op tafel. Het aantal bulkautomaten, waar mensen hele zakken flessen in één keer in kunnen gooien, moet ook omhoog.

Statiegeld is op dit moment verplicht voor frisdrank- en waterflessen maar niet voor sap- en melkflessen. Op veel sapflessen zit al wel statiegeld. Het overgrote deel van de plastic flessen zonder statiegeld is zuivelfles, aldus Van Veldhoven.

Doel inzamelen

Volgens de wet moeten negen op de tien plastic flessen weer worden ingezameld, maar dat doel wordt nog niet gehaald. Als dat zo blijft kan Nederland vanaf 2029 strenge maatregelen uit Europa verwachten, schrijft Van Veldhoven. Alle verkooppunten zouden bijvoorbeeld statiegeldflessen moeten accepteren, „zonder enige uitzonderingen of beperkingen”. Ook zouden buitenlandse flessen en blikjes het systeem in mogen komen. Dat zou producenten en verkopers veel geld kosten.

„Ik wil dit scenario voorkomen en zelf de touwtjes in handen houden”, schrijft de minister. Ze wil de regels niet strenger maken dan nodig om het doel van 90 procent te halen. „Ik ga graag het gesprek aan met de Kamer over de beste manier om versneld de inzameldoelstelling te halen.”

Het vorige kabinet liet onvrede doorschemeren over het werk van Verpact, de stichting die verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van plastic flesjes. Ook Van Veldhoven verwacht de „volle inzet” van Verpact, onder meer om alle flessen snel af te voeren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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