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Zes bufferzones van kilometer in Brabant, drie in Drenthe

Het kabinet stelt in totaal vijftien bufferzones van een kilometer in rondom kwetsbare natuur: zes daarvan liggen in de provincie Noord-Brabant en drie in de provincie Drenthe. In Overijssel komen er twee zones van een kilometer, net zoals in Limburg.

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In Noord-Brabant gaat het onder meer om verschillende stroken in De Peel en bij de Loonse en Drunense Duinen. In Drenthe komen bredere zones bij het Dwingelderveld, de Drentsch-Friese Wold en de Drentsche Aa. Rond de meeste andere natuurgebieden gelden zones van een halve kilometer.

Voor de Veluwe geldt een aparte aanpak, die is gemaakt door de provincie Gelderland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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