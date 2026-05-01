Cashen: zoveel geld kun je vandaag verdienen als je een dynamisch contract hebt

Het mooie weer van vandaag is niet alleen goed voor je humeur, ook voor je portemonnee. Tenminste, als je een dynamisch energiecontract hebt. De prijs voor stroom daalt namelijk naar het laagste niveau ooit: -47 cent. En daardoor kun je een leuk extraatje verdienen.

Als je elektrische apparaten zoals je vaatwasser, wasmachine, droger, straalkacheltje en lichten aandoet, kun je tot 16.00 uur zo’n 10 euro verdienen. Heb je een elektrische auto en een snelle thuislader? Dan heb je helemaal geluk: uit een berekening van energieleverancier Tibber bleek namelijk dat afgelopen zondag, toen er ook negatieve prijzen waren, klanten met een stekkerauto zo’n 20 euro konden verdienen.

Waarom nu profijt van dynamisch contract

Dit financiële voordeel geldt overigens alleen voor mensen met een dynamisch energiecontract, waarbij de prijzen van elektriciteit per uur veranderen. Doordat het zonnetje vandaag fel schijnt en er ook een flinke wind staat, wordt er meer zonnestroom en windenergie geproduceerd.

Dit is wel vaker zo. Maar omdat het 1 mei is, hebben onze buurlanden geen belangstelling voor het Nederlandse stroomoverschot. Duitsers, Fransen en Belgen zijn namelijk vrij op de Dag van de Arbeid, waardoor het stroomoverschot ook niet naar het buitenland kan worden afgevoerd.

Laagste consumentenprijs ooit

Er is dus een groot elektriciteitsaanbod en daardoor zakte de groothandelprijs tussen 13.00 en 14.00 uur naar 498 euro per megaWattuur. Door de huidige energiebelasting leidt de huidige marktprijs tot de laagste consumentenprijs ooit.

Dynamisch energiecontract blijkt alleen in dit geval veel voordeel op te leveren.

