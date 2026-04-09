Keizerspinguïn door klimaatverandering nu bedreigde diersoort

Door de gevolgen van klimaatverandering is de keizerspinguïn nu officieel een bedreigde diersoort. De grootste pinguïnsoort ter wereld stond tot nog toe te boek als ‘bijna bedreigd’. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is die status op de Rode Lijst van natuurbeschermingsorganisatie IUCN aangescherpt naar ‘bedreigd’.

Door de opwarming van de aarde nemen de risico’s door afbrokkelend zee-ijs steeds verder toe. De populatie keizerspinguïns is volgens IUCN daardoor in eerdere jaren al zo’n 10 procent afgenomen. Modelberekeningen laten zien dat die afname hard doorzet als de aarde blijft opwarmen door de aanhoudende uitstoot van broeikasgassen. Rond 2080 voorziet IUCN een halvering van de populatie. Op basis van satellietbeelden werd die in 2019 geschat op ruim een half miljoen volwassen dieren.

„Na zorgvuldige afweging van verschillende mogelijke bedreigingen zijn we tot de conclusie gekomen dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering de grootste bedreiging vormt voor keizerspinguïns”, zegt marien ecoloog Philip Trathan in een verklaring. Hij werkte samen met andere deskundigen aan de nieuwe beoordeling.

Broedseizoen

Keizerspinguïns leven op Antarctica en jagen in de wateren rondom het koude continent. Ze paren en broeden in het binnenland, waarbij ze maandenlang zonder eten moeten overleven in de vrieskou. Dit jaarlijkse ritueel werd in 2005 bij een groot publiek bekend door de Oscarwinnende documentaire March of the Penguins.

Als het zee-ijs aan de kust vroegtijdig afbrokkelt, kan dat dodelijke gevolgen hebben. Voor een pinguïnkolonie kunnen de gevolgen funest zijn als dat gebeurt wanneer de jongen nog klein zijn, of in de rui. Dan hebben ze geen waterdicht verenkleed.

Pelsrobben

Niet alleen keizerspinguïns gaan een ongewisse toekomst tegemoet op Antarctica. Ook de Antarctische pelsrob heeft voortaan de status ‘bedreigd’ op de IUCN Rode Lijst, terwijl hij tot dusver als ‘niet bedreigd’ te boek stond. De populatie is in een kwart eeuw tijd ruim 50 procent afgenomen.

IUCN schat dat er nog iets minder dan een miljoen volwassen pelsrobben over zijn. Ook voor deze dieren is opwarming het grote probleem: door stijgende oceaantemperaturen en krimpend zee-ijs drijft het krill dat ze eten naar grotere diepten in de oceaan, legt de natuurorganisatie uit.

De zuidelijke zeeolifant die in het gebied leeft, is eveneens opgeschoven op de Rode Lijst: van ‘niet bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. De zoogdieren blijken vatbaar voor vogelgriep. In sommige getroffen kolonies stierf hierdoor 90 procent van de jongen.

ANP

