Warmtepompen in huurwoningen moeten veel goedkoper worden: 15.000 euro veel te gek

Warmtepompen moeten in huurwoningen veel betaalbaarder worden, vinden woningcorporaties, fabrikanten, installateurs en de overheid. De kosten kunnen oplopen tot zo’n 15.000 euro, wat voor verhuurders te duur is. Door efficiënter onderhoud en standaardisatie, moet dit hier verandering in komen.

Woningcorporaties, fabrikanten, installateurs en de overheid hebben afspraken gemaakt om de kosten van deze duurzame verwarmingssystemen flink te verlagen, schrijft NU.nl. Het doel is om warmtepompen sneller en op grotere schaal toe te passen in vooral sociale huurwoningen.

In 2022 werd er gesproken over het verplicht stellen van de warmtepomp. Daar hadden partijen als Vereniging Eigen Huis echter forse bezwaren tegen. Uiteindelijk heeft het vorige kabinet deze verplichting geschrapt, omdat het als een te zware last werd gezien voor veel huishoudens.

Warmtepomp is voor veel verhuurders te duur

Op dit moment zijn warmtepompen voor veel verhuurders nog te duur. Niet alleen de aanschafprijs, maar ook de installatie, het onderhoud en de vervanging tijdens de levensduur zorgen voor hoge kosten. Door die kosten te halveren, moeten warmtepompen financieel aantrekkelijker worden voor woningcorporaties en kan de verduurzaming van woningen versnellen.

De betrokken partijen willen dit bereiken door slimmer samen te werken. Zo wordt ingezet op standaardisatie, snellere installatiemethoden en efficiënter onderhoud. Ook wordt gekeken hoe systemen langer mee kunnen gaan. Zo kan het over de hele levensduur goedkoper zijn.

Wat is een warmtepomp en hoe werkt hij?

Een warmtepomp is een duurzaam verwarmingssysteem dat warmte haalt uit de omgeving, zoals uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater. Die warmte wordt gebruikt om een woning te verwarmen en om warm water te maken. In plaats van aardgas werkt een warmtepomp op elektriciteit, waardoor de CO₂-uitstoot lager is.

Het apparaat neemt warmte op uit de omgeving, verhoogt die temperatuur met behulp van een compressor en geeft de warmte af aan het verwarmingssysteem in huis. Omdat warmtepompen werken met relatief lage temperaturen, functioneren ze het best in goed geïsoleerde woningen, bijvoorbeeld met vloerverwarming of aangepaste radiatoren.

Wat kost een warmtepomp?

De kosten van een warmtepomp verschillen per type en situatie. Een hybride warmtepomp kost gemiddeld tussen de 4000 en 7000 euro, terwijl de kosten voor een volledig elektrische warmtepomp inclusief installatiekosten kunnen oplopen tot 10.000 à 15.000 euro. Een fors bedrag, dat veel verhuurders en huiseigenaren niet op kunnen brengen.

Kun je er subsidie voor krijgen?

De overheid wil warmtepompen stimuleren, omdat die duurzaam zijn. Daarom is er subsidie beschikbaar via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Zowel woningeigenaren als verhuurders kunnen hier in veel gevallen gebruik van maken.

De hoogte van de subsidie hangt af van het type warmtepomp en het vermogen, maar kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Daardoor worden de uiteindelijke kosten lager.

