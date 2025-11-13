Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vegan eten? Dat heeft volgens onderzoek dit effect op je CO2-uitstoot

Het verminderen van de CO2-uitstoot wordt vaak als één van de belangrijkste redenen genoemd om vegan te eten. Maar hoeveel scheelt dat nou écht? Wetenschappers van de Universiteit van Granada besloten het te onderzoeken en kwamen tot een hoopvolle conclusie.

Want wat blijkt? Je kunt je ecologische voetafdruk er bijna mee halveren. En volgens de onderzoekers hoef je niet eens volledig veganistisch te worden om een groot verschil te kunnen maken. Zelfs kleine stappen richting een plantaardiger eetpatroon verminderen al je uitstoot, zo concluderen ze.

Impact van verschillende dieten

Voor het onderzoek stelden hoofdonderzoeker dr. Noelia Rodriguez-Martín en haar onderzoeksteam vier verschillende weekmenu’s samen met uitgebalanceerde dagelijkse maaltijden. Deze maaltijden bestonden uit ontbijt, tussendoortje, lunch en diner. Elk dieet leverde 2000 kilocalorieën per dag en was gebaseerd op wetenschappelijke aanbevelingen voor gezond eten.

Het eerste menu was een gezond omnivoor mediterraan dieet, dat rijk is aan fruit en groenten, volkoren granen en magere eiwitten met matige hoeveelheden vis, gevogelte en vlees. Twee andere varianten waren pesco-vegetarisch (met vis en zeevruchten) en ovo-lacto-vegetarisch (met eieren en zuivel, maar zonder vlees). Het vierde dieet was volledig veganistisch, waarbij alle dierlijke producten waren vervangen door plantaardige alternatieven, zoals tofu, sojayoghurt, zaden en peulvruchten.

Veganistisch dieet? Dit doet het met je CO2-uitstoot

Vervolgens schatten ze de totale ecologische voetafdruk van elk menu in, met indicatoren voor klimaatverandering, ozonafbraak, watervervuiling en ecotoxiciteit. En wat bleek? De totale uitstoot van broeikasgassen (van productie tot consumptie) daalde naar 3,8 kilo CO2 per dag voor het omnivoor dieet, als je het vergelijkt met het standaard dieet in westerse landen. Voor het pesco-vegetarische dieet daalde het naar 3,2 kilo en voor het ovo-lacto-vegetarische dieet naar 2,6 kilo. Het veganistische dieet had de meeste impact: daar daalde de uitstoot naar 2,1 kilo per dag, wat neerkomt op een afname van maar liefst 46 procent.

Ook beter voor je gezondheid

Het veganistische dieet bleek ook meer dan 50 procent minder ecologische impact te hebben op belangrijke ecosysteemindicatoren dan het omnivoor dieet. Daarnaast leidde het tot een daling van meer dan 55 procent van het aantal ziektegevallen. Het is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je gezondheid!

„In onze vergelijking van vier diëten was het patroon duidelijk: hoe meer plantaardig voedsel, hoe kleiner de ecologische voetafdruk”, zo concluderen de onderzoekers. „Het pesco-vegetarische menu leverde gematigde winst op, omdat visproductie bepaalde milieukosten met zich meebrengt. Vegetarische diëten waren met ongeveer 35 procent minder CO2-uitstoot wel heel goed”, aldus de onderzoekers.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties