Plan statiegeld: meer inzamelpunten en beloning bij inleveren

Om problemen met de inzameling van flesjes en blikjes tegen te gaan, moeten er veel meer inzamelpunten komen en klanten moeten een beloning kunnen winnen als zij inleveren. Dat zijn een paar van de nieuwe plannen van stichting Verpact, namens de drankensector verantwoordelijk voor het statiegeldsysteem. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. De sector moet zelf zorgen dat minstens 90 procent van de flesjes en blikjes worden ingezameld, maar dat doel wordt al jaren niet gehaald. Met het pakket wil de stichting voorkomen dat zij een dwangsom moet betalen.

Voor het einde van komend jaar moeten er bijna 3000 extra inzamelpunten in supermarkten bijkomen, aldus het ministerie. Ook moeten de innamepunten op festivals of evenementen worden verdubbeld, innamemachines twee keer zo snel worden gerepareerd en ook beschadigde of ingedeukte flesjes en blikjes worden ingenomen. Verder zou Verpact komen met een beloningsactie waarbij mensen prijzen kunnen winnen. Om wat voor prijzen het gaat en wat voor kans deelnemers hierop maken, is nog niet bekend.

De Inspectie Leefomgeving en Transport, verantwoordelijk voor het toezicht op de inzameling van flesjes en blikjes, is vooralsnog positief over het plan van Verpact. Er dreigde een dwangsom als de sector geen beterschap zou tonen. Eerder kreeg Verpact de optie om het statiegeld te verhogen, maar daar was staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) tegen. Dan zou de rekening bij de consument komen. Een andere optie was dat mensen meer geld terug zouden krijgen via een „retourbonus”.

Volgens het ministerie waren er „stevige gesprekken” met Verpact nodig. Aartsen is blij dat er nu „een flink pakket aan maatregelen voor de aanpak van viezigheid en zwerfafval” ligt.

ANP

