Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Klimaattop beweegt richting akkoord, EU accepteert voorstellen

De klimaattop in Brazilië beweegt richting een akkoord, al staan daar naar verwachting geen heel harde afspraken in. De EU is niet enthousiast en mist vooral ambities bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar zal de teksten volgens meerdere ingewijden ook niet blokkeren.

Voorzitter André Corrêa do Lago heeft de beoogde slotteksten zaterdagochtend rondgestuurd, nadat onderhandelaars tot diep in de nacht hadden vergaderd. Uit het zaaltje waar EU-onderhandelaars onder leiding van Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) bijeenkwamen om de uitkomsten te bespreken, klonk applaus nadat ze allemaal hadden ingestemd.

In de slotverklaring die door alle aanwezige landen moet worden goedgekeurd, zullen geen concrete afspraken staan over het afbouwen van fossiele brandstoffen. De EU en tientallen andere landen hadden graag een afspraak over ‘routekaarten’ gezien die de afbouw van olie, gas en steenkool concreter maken. Daar bleef tot het einde echter veel weerstand tegen, onder meer van olieproducerende landen.

Afzonderlijk initiatief

De voorzitter zei in de ochtend dat hij over fossiele afbouw wel een afzonderlijk initiatief lanceert. Ook europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) heeft dat in de teksten gelezen. „Dat is natuurlijk aardig, maar wat is de waarde als je het alleen maar zo doet?”, vraagt hij zich af.

Aan het eind van de ochtend (lokale tijd) zei de Braziliaanse voorzitter dat hij de aanpak met routekaarten zowel voor fossiele brandstoffen als voor het behoud van bossen buiten de officiële slotverklaring om regelt. Dat kan niet anders, omdat het niet is gelukt om alle landen achter afspraken over die onderwerpen te krijgen.

‘Streven’

In de slotteksten staat volgens betrokkenen verder een „streven” om het geld voor aanpassingen aan klimaatverandering te verdrievoudigen, waarschijnlijk tegen 2035. Ontwikkelingslanden wilden hier voortgang in zien, al krijgen ook zij hun zin niet helemaal: een bindend doel is niet vastgelegd.

De EU heeft ook duidelijk gemaakt dat dit zogeheten adaptatiegeld uit de totale pot voor klimaatsteun moet komen. Landen spraken vorig jaar in Bakoe af dat daar vanaf 2035 zeker 300 miljard dollar in moet zitten. Dat bedrag wordt nu niet bijgesteld.

Brazilië wil de voorstellen nu snel afhameren op een slotvergadering.

ANP

Reacties