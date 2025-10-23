Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo zorg je voor een lagere energierekening in de herfst en winter

Het is weer najaar, de temperatuur daalt. Tijd om de verwarming aan te doen of een warme trui uit de kast te trekken. Toch schuilt er achter dat knusse binnenklimaat een onzichtbaar gevaar. Wie zijn huis potdicht houdt om energie te besparen, kan juist te maken krijgen met muffe lucht, vochtplekken en zelfs schimmel. En dat is niet alleen slecht voor je woning, maar ook voor je gezondheid. Door goed te ventileren, bespaar je tegelijk op je energierekening.

De afgelopen jaren zijn duizenden woningen beter geïsoleerd om energie te besparen. Dat is een goede ontwikkeling, maar volgens Suzanne Hoogers, communicatieadviseur van Milieu Centraal, is er ook een keerzijde.

Ventileren voor een lagere energierekening

De lucht in huis is viezer dan je denkt, blijkt uit onderzoek. „We merken dat mensen hun huis wel isoleren, maar onvoldoende ventileren. Daardoor stapelen vocht en vervuilde stoffen zich op. De luchtkwaliteit daalt, wat kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid of luchtwegklachten. Bovendien tast vocht op de muren of ramen de woning aan. Op termijn kan dat leiden tot schimmelvorming en zelfs houtrot.”

Goed ventileren hoeft niet te betekenen dat je stookkosten stijgen. Met de juiste aanpassingen kun je frisse lucht en energiezuinigheid combineren. Dit zijn vijf manieren om dat aan te pakken.

Check hoe jouw huis ventileert

Weet je niet hoe het met de luchtkwaliteit in jouw huis gesteld is? Doe dan de ventilatiecheck. Die laat precies zien welke maatregelen bij jouw woning passen, van roosters tot sensoren, én wat de kosten en besparingen zijn. Een kleine investering kan al veel problemen voorkomen.

Houd ventilatieroosters open en schoon

Veel mensen sluiten hun roosters in de winter om warmte vast te houden. Toch werkt dat averechts: vuile lucht blijft binnen en vocht kan niet weg. Laat ventilatieroosters daarom altijd openstaan en maak ze minstens één keer per jaar schoon met een borstel of stofzuiger. Zo blijft de luchtstroom optimaal en voorkom je schimmelvorming.

Laat lucht vrij door je huis stromen

Ventileren werkt pas goed als lucht zich door het hele huis kan verplaatsen. Controleer of er onder binnendeuren minimaal 1,5 cm ruimte is, zodat verse lucht makkelijk kan doorstromen. Geen ruimte? Kort de deur iets in of zet hem regelmatig op een kier. Een simpele aanpassing, maar essentieel voor een gezond binnenklimaat.

Investeer in zelfregelende roosters

Wie nieuwe ramen of kozijnen laat plaatsen, doet er goed aan zelfregelende ventilatieroosters te overwegen. Deze slimme roosters passen zich aan de wind aan: ze sluiten deels bij harde wind en openen als het rustig is. Dat voorkomt tocht en zorgt voor een constante, gecontroleerde luchtverversing.

Maak mechanische ventilatie slim

Een mechanisch ventilatiesysteem met sensoren meet continu de luchtkwaliteit in huis. Zodra de CO₂-waarde stijgt of er veel vocht in de lucht zit, gaat het systeem automatisch harder werken. Zo ventileer je alleen wanneer het nodig is. Je bespaart dus energie op momenten dat de lucht al schoon is. Plaats de sensoren eerst in ruimtes waar je het meeste vocht en vervuiling produceert, zoals de keuken, badkamer en woonkamer.

Wat kost slechte ventilatie je eigenlijk?

Wie denkt geld te besparen door minder te ventileren, komt vaak bedrogen uit. Slechte ventilatie heeft niet alleen gevolgen voor je gezondheid, maar ook voor je portemonnee en zelfs voor de waarde van je woning.

Vochtige lucht warmt minder snel op dan droge lucht. Daardoor moet de verwarming harder werken om de temperatuur aangenaam te houden. Een toenemend aantal huishoudens heeft moeite de energierekening te betalen: de zogenaamde ‘energiearmoede‘ neemt toe. Ventileren kan helpen om de energierekening te verminderen.

Schade aan muren en kozijnen

Vocht dat niet weg kan, trekt in muren, vloeren en houten kozijnen. Het gevolg: schimmelplekken, loslatend stucwerk en op termijn zelfs houtrot. De herstelkosten lopen uiteen van enkele honderden euro’s voor oppervlakkige schimmelbestrijding tot duizenden euro’s bij structurele schade.

Gezondheidsproblemen

Langdurige blootstelling aan vochtige, vervuilde lucht kan leiden tot klachten als hoofdpijn, benauwdheid, allergieën of verergering van astma. Vooral kinderen en ouderen zijn hier extra gevoelig voor. Slechte ventilatie vergroot bovendien het risico op schimmelallergie en chronische luchtwegirritatie.

Lagere woningwaarde

Door vocht- en schimmelplekken als gevolg van een slechte isolatie, kan je woning flink in waarde verminderen. Huizen met zichtbare vocht- of schimmelproblemen worden bij verkoop vaak lager gewaardeerd. Potentiële kopers haken sneller af, of eisen een prijsverlaging om de schade te herstellen.

