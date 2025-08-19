Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer tweedehands kledingwinkels: ‘Vintage is fris en trendy’ en volwaardig

Tweedehands is allang geen stoffig hoekje meer in de kringloop. Volgens nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) is het aantal tweedehands kledingwinkels sinds 2013 met 40 procent gegroeid.

Waar Nederland twaalf jaar geleden 516 tweedehands winkels telde, zijn dat er nu 723. En de trend lijkt nog lang niet voorbij.

Friesland en Zeeland aan kop

Vooral Friesland (+75 procent) en Zeeland (+73 procent) zagen de grootste groei. Noord-Holland en Zuid-Holland hebben in absolute zin de meeste vintage en tweedehands shops, met respectievelijk 155 en 124 vestigingen. Flevoland bungelt onderaan met vijf winkels.

„De consument kijkt anders naar kleding”, zegt Roel Beumer van brancheorganisatie Kringloop Nederland. „Vintage is enorm populair en tweedehands wordt steeds meer gezien als volwaardig alternatief voor nieuw.”

Best gelezen artikelen van dit moment Annemarie van Gaal wel klaar met recht op bezwaar: ‘Al die bezwaren blokkeren ons land’

Financiële fout: ‘Mijn ex vroeg me met haar studieschuld te helpen. Toen het was afbetaald, verliet ze me’

Zo screenen nieuwe werkgevers je om te checken of je wel bent wie je zegt dat je bent

De Spaarrekening van Jolijn: ‘Verbouwing kostte 35.000 euro, maar was elke cent waard’

Alleen nog een rugtas mee bij KLM? Zo werkt het nieuwe ticket, rolkoffer verleden tijd

‘Tweedehands is fris en trendy’

Het imago van tweedehandswinkels is de afgelopen jaren flink afgestoft. Waar het ooit nog een beetje muf en ouderwets kon voelen, is vintage nu juist hartstikke hip. Op Instagram en TikTok vliegen de thrift hauls en tweedehands outfit-inspiratie je om de oren. Influencers dragen trots een mix van kringloopvondsten en designerstukken.

Fay de Grefte, initiatiefnemer van Owned By You, een filiaal van kringloopketen Het Goed, vertelt: „Mijn missie is om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Ik wil mensen die nu nog een bepaald beeld hebben bij tweedehands laten zien dat het frisser en meer trendy is dan ze denken.”

Daarnaast kan tweedehands shoppen ook nog eens goedkoper uitpakken. En dat is goed nieuws, want zoveel geld geven we jaarlijks uit aan kleding, meldde Metro.

Fast fashion als probleem

Toch is er ook een keerzijde. Door de opkomst van fast fashion daalt de kwaliteit van veel ingezamelde kleding. „We zamelen per jaar duizenden tonnen textiel in, maar slechts een klein deel daarvan is geschikt voor hergebruik in Nederland”, vertelt kringloopondernemer Marcel van Goch.

„Een paar jaar geleden lag dat percentage nog boven de 20 procent, nu is dat gedaald naar zo’n 18 procent. Fast fashion is moeilijk te recyclen omdat de kwaliteit vaak te laag is.” Volgens hem maakt dit het des te belangrijker dat tweedehands een eerste keuze wordt voor consumenten.

Sinds 1 januari 2025 is de Nederlandse mode-industrie zelf verantwoordelijk voor het recyclen van hun producten, maar dat gebeurt nog nauwelijks, schreef Metro eerder.

Zelf een vintage winkel beginnen?

KVK-adviseur Jacob van der Vis ziet dat veel ondernemers starten vanuit een hobby. Volgens hem is het vooral belangrijk om slim een locatie te kiezen, bij voorkeur in een drukke winkelstraat met veel aanloop. Daarnaast helpt het om een duidelijk imago neer te zetten, bijvoorbeeld met kinderkleding, merkkleding of een specifieke vintageperiode.

Ook een webshop naast de fysieke winkel kan veel verschil maken, omdat je daarmee je bereik vergroot en de omloopsnelheid verhoogt. Verder loont het om een netwerk op te bouwen van mensen die kleding willen doneren of verkopen. En misschien een open deur, maar volgens Van der Vis heel belangrijk: hou je administratie altijd goed op orde.

Met de groeiende populariteit van vintage lijkt er voorlopig genoeg ruimte voor nieuwe ondernemers. Droom je van een boetiek vol vintage merkkleding of een winkel met jaren 90 streetwear? Nu lijkt het de perfecte tijd om die droom waar te maken.

Reacties