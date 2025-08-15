Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Plastic-top VN mislukt: wat merk jij daarvan?

De enorme hoeveelheden plastic die worden geproduceerd, hebben een negatief effect op onze gezondheid en het milieu. In Genève probeerden 175 landen tot een akkoord te komen om de plasticvervuiling wereldwijd aan te pakken. Deze Plastictop van de VN liep vannacht echter spaak. Wat merk jij daar zelf van?

De VN-plastictop is een internationale onderhandelingsronde om tot een wereldwijd verdrag tegen plasticvervuiling te komen. De aanleiding is dat we jaarlijks honderden miljoenen tonnen plastic produceren.

Microplastics

En dat is een groot probleem. Een groot deel daarvan komt terecht in rivieren, oceanen en uiteindelijk in ons eigen lichaam. Microplastics zijn inmiddels aangetroffen in ons kraanwater en voedsel. Ook de gezondheid van (water)dieren loopt gevaar. Zo schreef Metro over zeevogels die grote hoeveelheden plastic binnenkrijgen.

Het doel van de top was om bindende afspraken te maken over het verminderen van productie, het verbieden van gevaarlijke stoffen en het verbeteren van afvalbeheer. Al eerder zijn er maatregelen getroffen om recycling te bevorderen. Denk maar aan die irritaties over die dop die vastzit aan je flesje water. Ook dat is bedoeld om de plasticsoep terug te dringen.

Onderhandelingen over plastic

Maar die veelbelovende plannen liepen spaak. Meer dan honderd landen wilden dat er minder plastic wordt gemaakt, maar vooral olie- en gasproducerende landen verzetten zich tegen zulke beperkingen. Omdat de standpunten zover uiteenliepen, kwam er geen akkoord.

Gedurende de onderhandelingen werden de conceptteksten steeds verder afgezwakt, tot spijt van zo’n honderd landen die juist grote stappen wilden zetten. In het laatste concept, ingezien door persbureau Reuters, verdween ook het voorstel voor een limiet op de productie van nieuw plastic.

Wat betekent dit voor jou?

Zonder bindend verdrag verandert er voorlopig weinig. Plastic verpakkingen in de supermarkt blijven, de plasticsoep groeit, en microplastics blijven aanwezig in je eten en drinken. Voor burgers betekent dat een berg afval, blijvende milieuschade en onduidelijkheid over toekomstig beleid, zien de ruim honderd welwillende landen. Zelf kun je plastic vermijden en zoveel mogelijk hergebruiken, maar echte verandering komt pas als landen het wereldwijd eens worden.

