Enorme hoeveelheden plastic in magen zeevogels: ‘Sprakeloos’

Op een afgelegen eiland voor de kust van Australië hebben wetenschappers uitzonderlijk hoge hoeveelheden plastic aangetroffen in de magen van pijlstormvogels. Soms zitten de lijfjes van de vogels zo vol met plastic, dat het hoorbaar is. „We waren er sprakeloos van.”

Een groep van oceaanonderzoekers, Adrift Lab, houdt de blootstelling van de vogeljongen aan plasticvervuiling al bijna twintig jaar in de gaten en elk jaar vinden de wetenschappers meer vervuiling. „Maar dit jaar was schokkend”, zegt marinebioloog en Adrift Lab-coördinator Jennifer Lavers tegen CNN.

Plastic is overal. Eerder schreef Metro al eens over aangetroffen microplastics in placenta’s van vrouwen. Volgens de foundation van Ellen MacArthur (de befaamde voormalig Britse zeilster) bevatten oceanen in 2050 in gewicht meer plastic dan vis.

Dubbel zoveel plastic in de maag

Het plastic gehalte dat dit jaar werd aangetroffen in de magen van de jongen van de pijlstormvogels op Lord Howe Island, overschreed alle verwachtingen van de onderzoekers. Waar een eerder record stond op 403 plastic deeltjes in de maag van een pijlstormvogel, troffen de onderzoekers dit jaar maar liefst 778 stukjes plastic in de maag van één pijlstormvogel aan.

De onderzoekers waren sprakeloos na de ontdekking, zegt Lavers. Op dit moment tasten ze nog in het duister waarom de dieren dit jaar zo uitzonderlijk veel van het schadelijke materiaal binnenkregen. De toename van plastic vervuiling alleen, kan geen verklaring zijn, volgens Lavers. „Kan dat een verdubbeling in twaalf maanden verklaren? Absoluut niet”, zegt ze tegen CNN. „Er moet iets anders aan de hand zijn.”

Unieke omstandigheden op eiland

De omstandigheden op Lord Howe Island zijn uniek, zegt Lavers. „De pijlstormvogels komen ieder jaar betrouwbaar terug naar dezelfde broedkolonie, meestal tot op enkele centimeters vanaf hetzelfde hol. Daardoor heeft het voor wetenschappers de ideale omstandigheden om de voortgang van de vogels te monitoren.

In sommige gevallen zitten de lijfjes van de pijlstormvogels zo vol met plastic dat het hoorbaar is. „Je kunt het dan kraken horen van de flessendoppen, scherven en andere dingen die tegen elkaar schuiven en verschuiven.”

Plastic verwarren voor vis

De wetenschappers denken dat de jongen mogelijk het plastic binnen krijgen doordat pijlstormvogelouders het plastic per ongeluk voeren, omdat ze de stukjes verwarren voor vis en inktvis. Dat kan gebeuren doordat de geur gecamoufleerd wordt door algen die op het plastic kunnen komen te zitten. Een andere mogelijkheid is dat de vogels dieren voeren, die zelf plastic hebben gegeten.

Hoewel de oorzaak nog niet bekend is, is de situatie op het eiland zorgwekkend volgens Lavers. „Ik heb er geen woorden voor. Ik weet niet hoe ik moet uitleggen wat ik heb aangetroffen.”

