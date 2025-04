Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De vlinder helpen? Met deze tips creëer je een vlindervriendelijke tuin

Over de vlinder kwam deze week zorgwekkend nieuws naar buiten. Onderzoek van het CBS en de Vlinderstichting laat namelijk zien dat de vlinderpopulaties in Nederland de afgelopen dertig jaar met 56 procent zijn afgenomen. Hoog tijd voor actie dus, en dat begint al in je eigen tuin! Metro legt uit hoe je een vlindervriendelijke oase kan creëren.

De achteruitgang van het aantal vlinders heeft volgens de Vlinderstichting en het CBS verschillende redenen. Zo is er sprake van een verlies en versnippering van geschikte leefgebieden zoals heide, open duinen en kruidenrijke graslanden.

Daarnaast worden leefgebieden ook steeds minder geschikt, onder andere door stikstofneerslag. Hierdoor verdwijnen veel open plekken en nectarplanten. Tel daar ook nog eens klimaatverandering en chemische bestrijdingsmiddelen bij op en er zijn nog maar weinig plekken waar de vlinder veilig kan vertoeven.

Vlindervriendelijk en mensvriendelijk

Gelukkig kun je de vlinder een handje helpen door een vlindervriendelijke tuin te maken. Hierbij is met name vergroenen erg belangrijk en dit doe je niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor jezelf. „Groen bevordert namelijk je gezondheid”, zo legt Noï Boesten, projectleider Dagelijkse Leefomgeving van IVN Natuureducatie, aan persbureau ANP uit. „Het helpt tegen hittestress op warme dagen en bij hevige regenbuien voorkomt het dat betegelde tuinen onderlopen. En laten we eerlijk zijn: iedereen wordt toch gelukkig van rondfladderende vlinders in de tuin?”

Zorg voor beschutte plekjes

Eén van de dingen die je zou kunnen toevoegen aan je tuin, zijn meer beschutte plekjes. Vlinders en andere insecten zijn namelijk koudbloedig, dus ze vinden het fijn om ergens op een warme plek ‘onderdak’ te vinden. Een inheemse heg is hier erg geschikt voor. Denk bijvoorbeeld aan een heg met meidoorn, vuilboom, wilde appel, kardinaalsmuts, wilde liguster en/of Spaanse aak. Dit zijn niet alleen waardevolle struiken voor insecten, maar ook voor vogels.

Laat uitgebloeide planten vooral wél staan

Ben jij altijd geneigd om uitgebloeide planten direct weg te halen? Probeer je dan in te houden, want vlinders en andere insecten gebruiken het graag als een overwinteringsplek. Laat ze dus (deels) staan en knip de afgestorven delen van de plant pas later in het voorjaar af, als de insecten al uit hun winterrust zijn ontwaakt. Op die manier creëer je een vlindervriendelijke tuin.

Maak een composthoop

De meeste mensen gooien hun tuinafval in de container, maar het is veel beter om hier een composthoop van te maken. Kies hiervoor een afgelegen plekje in je tuin uit en vermijd dikke lagen van één soort, zoals bladeren of grasmaaisel. Je kunt de composthoop gebruiken om de planten in je tuin waar nodig is, extra voedsel te geven. Hierdoor breng je de voedingsstoffen terug naar de planten en verbeter je ook de structuur van de grond en daar zijn vlinders en andere insecten weer heel blij mee.

Zorg voor een kruidentuintje

En wist je dat vlinders ook gek zijn op kruidenplantjes? Leg dus vooral een klein kruidentuintje aan en zet hier bijvoorbeeld rozemarijn, lavendel, kattenkruid, marjolein, tijm of venkel in. In deze plantjes is namelijk veel nectar te vinden. En het fijne is dat je er zelf ook profijt van hebt, want je kunt lekker terugvallen op je tuin als het gaat om het kruiden voor je voedsel.

Vermijd bestrijdingsmiddelen en ga voor biologische planten

Voor een vlindervriendelijke tuin is het ook belangrijk om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Hiermee dood je namelijk niet alleen vlinders en rupsen, maar ook andere nuttige dieren zoals bijvoorbeeld bijen en lieveheersbeestjes. Daarnaast is het belangrijk om voor biologische (onbespoten) planten te gaan, zodat rupsen er niet dood aan kunnen gaan en vlinders geen bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen via de nectar.

Plant een klimop!

Als er iets is waar je vlinders een plezier mee kan doen, dan is het wel een klimop. In het najaar biedt een klimop nectar, wat natuurlijk heerlijk is voor vlinders, bijen, zweefvliegen en andere insecten. En in de zomer biedt het ook nog voedsel voor de rups van het boomblauwtje, dat zich graag te goed doet aan het blad. Een win-winsituatie dus!

