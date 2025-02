Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thuisbatterij steeds populairder, maar wat levert het je op?

Eerst waren zonnepanelen een trend, nu hoor je steeds meer over de thuisbatterij, die snel aan populariteit wint. Dit komt vooral doordat steeds meer mensen zonnepanelen hebben en op zoek zijn naar manieren om de opgewekte stroom later te gebruiken. Maar is een thuisbatterij nu al een verstandige investering? En waar moet je op letten bij de aanschaf?

Metro spreekt met Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond.

Waarom wordt de thuisbatterij steeds populairder?

De energierekening blijft de komende jaren hoog, schreef Metro al eerder. Consumenten doen er alles aan om hun energierekening omlaag te brengen, bijvoorbeeld door de aanschaf van zonnepanelen of maatregelen om hun woning te isoleren. Een andere manier om geld te besparen, is door de aanschaf van de slimme meter.

Onder deze energiebesparende maatregelen valt ook de thuisbatterij, die steeds populairder wordt. Volgens Donat is de verklaring simpel: „Er zijn veel mensen met zonnepanelen, echt heel veel. Die kijken: hoe kan ik de stroom bewaren om later te gebruiken? Vooral nu de salderingsregeling wordt afgeschaft.”

De salderingsregeling, waarbij opgewekte stroom in de zomer verrekend kan worden met het verbruik in de winter, wordt per januari 2027 afgebouwd. „Dat is heel gunstig,” legt Donat uit, „want in de winter verbruik je meer, maar wek je weinig op.” Als de regeling verdwijnt, krijgen huishoudens alleen nog een vergoeding voor de stroom die ze terugleveren aan het net, en die valt vaak tegen. „Vandaar dat de thuisbatterij steeds interessanter wordt. Alleen, het is niet zo rendabel als salderen. Bij lange na niet.”

Hoe werkt een thuisbatterij?

Een thuisbatterij heeft een beperkte opslagcapaciteit. „Een thuisbatterij kan hooguit een dag de stroom opslaan”, zegt Donat. „Wat je overdag opwekt, kun je ’s avonds gebruiken. Maar je kunt niet de stroom die je in de zomer hebt opgeslagen, gebruiken in de winter.” Dit maakt de thuisbatterij vooral interessant voor mensen die overdag veel energie opwekken en deze later op dezelfde dag willen gebruiken.

Hoewel er veel reclame wordt gemaakt voor thuisbatterijen, plaatst Donat daar kanttekeningen bij: „We maken ons zorgen, we zien dat er wel heel positief en optimistisch wordt geadverteerd. Daar hebben we geen zicht op.” Ze waarschuwt consumenten om niet blind af te gaan op verkooppraatjes en zich goed te laten informeren.

Handelen in energie: een slimme zet?

Sommige aanbieders promoten een thuisbatterij als een manier om geld te verdienen door energie slim in te kopen en te verkopen. „Dan word je een soort energiehandelaar”, zegt Donat. „Dat is best ingewikkeld. Daarmee wordt geadverteerd dat je geld kunt verdienen.”

Het principe werkt als volgt: als er veel zon is, is er een groot aanbod van zonne-energie en is de prijs laag. De batterij slaat stroom op tegen een lage prijs en verkoopt deze later tegen een hogere prijs. „Dat is bijna een soort aandelenhandel”, legt Donat uit. „Daar zou ik niet meteen op ingaan. Weet wat je aan het doen bent, want het is een ingewikkeld verhaal. De meeste consumenten zullen hier niet voor gaan, die willen het vooral zelf gebruiken.”

Wat kost een thuisbatterij en is het een goede investering?

Een thuisbatterij is een forse investering. „Zo’n thuisbatterij kost veel, veel geld. Zo’n 7000 euro”, zegt Donat. Of die investering rendabel is, hangt af van meerdere factoren.

„Heb je een elektrische auto met eigen laadpaal aan huis, dan wordt het interessanter”, zegt ze. „Maar haal je daarmee de investering eruit? Dat zou je moeten uitrekenen: hoeveel stroom verbruik je?” Voor de meeste consumenten is het nu nog niet rendabel, omdat de batterij stroom slechts voor korte duur kan opslaan en vaak te weinig opvangt om een huishouden volledig van energie te voorzien.

„Toch hangt het echt van je situatie af”, benadrukt Donat. „Heb je een smart home-systeem, dat je stroomverbruik en -opslag goed regelt, dan zou het best interessant kunnen zijn.” Ze verwacht dat de technologie zich verder ontwikkelt en dat thuisbatterijen in de toekomst aantrekkelijker zullen worden.

Hoe duurzaam is een thuisbatterij?

Een thuisbatterij draagt bij aan een efficiënter gebruik van zonne-energie, maar hoe milieuvriendelijk is zo’n accu eigenlijk? „Accu’s zijn nooit echt goed voor het milieu”, stelt Donat. „Wat ervoor nodig is om ze te maken… dan is de vraag: hoeveel bespaar je eigenlijk?” Ze geeft aan dat de impact op het milieu moeilijk in te schatten is. „Wel goed te recyclen,” voegt ze toe, „maar ze zijn niet zonder milieubelasting.”

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een thuisbatterij?

Voor wie toch een thuisbatterij overweegt, heeft Donat een paar belangrijke tips. „Kijk of zo’n accusysteem modulair is, of je het makkelijk kunt uitbreiden tot grotere capaciteit”, adviseert ze. Dit zorgt ervoor dat de batterij flexibel blijft en kan meegroeien met veranderende energiebehoeften.

Daarnaast speelt de intelligentie van de accu een grote rol. „Kan hij bepalen wanneer hij stroom opslaat of niet?”, zegt Donat. „Bijvoorbeeld op basis van de weersverwachting en je gebruikspatroon?” Dit soort slimme functionaliteiten kunnen helpen om het maximale uit een thuisbatterij te halen. Ook de omvormer is een punt van aandacht. „Kan de accu met omvormers communiceren? Anders komen er nog meer kosten bij.” Sommige systemen werken namelijk niet goed samen met bestaande apparatuur, waardoor extra investeringen nodig zijn.

Verder raadt ze aan om goed naar de garantievoorwaarden en certificering te kijken. „Dat zegt iets over de veiligheid. Je wilt het niet uit China halen, je wil een product dat heel nauwgezet wordt gecontroleerd.”

Is een thuisbatterij de investering waard?

Voor veel huishoudens met zonnepanelen lijkt een thuisbatterij een goede investering, vooral nu de salderingsregeling in 2027 verdwijnt en het moeilijker wordt stroom op te slaan. Toch is het nog niet voor iedereen een keuze die je ook daadwerkelijk winst oplevert. De batterij kan slechts een beperkte hoeveelheid energie opslaan en is relatief duur in aanschaf.

„Voor de meeste consumenten is het nog niet rendabel”, zegt Donat. „Maar de ontwikkelingen gaan snel. We verwachten dat het in de toekomst wel interessanter gaat worden.” Ze benadrukt dat consumenten zich goed moeten laten informeren en kritisch moeten kijken naar wat er wordt aangeboden. „Omdat het zo ontzettend veel wordt geadverteerd: ga er kritisch naar kijken. Wat bieden ze aan? Wat levert het echt op? Laat je goed voorlichten, ga zelf goed uitrekenen, weet waar je aan begint.”

