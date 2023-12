Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lichte vooruitgang op klimaattop, maar het gaat traag

Na een week van gesprekken lijkt op de klimaattop in Dubai enige vooruitgang te zien, maar over het algemeen gaan de onderhandelingen nog traag. Vrijdag publiceerden de organisatoren een nieuw concept van de eindtekst waarmee COP28 afgesloten zou moeten worden. Daarin staan ferme opties genoemd om fossiele brandstoffen uit te faseren. Dat is best bijzonder: bij eerdere toppen zijn landen het hier nog nooit over eens geworden. Maar een gelopen race is de klimaattop allerminst, het kan er ook op uitdraaien dat er niets in de eindtekst komt over uitfasering van fossiele brandstoffen.

In voorlopige versies van de slotverklaring zijn altijd meerdere opties opgenomen. In een daarvan staat nu bijvoorbeeld dat de wereld op termijn stopt met fossiele brandstoffen „in overeenstemming met de best beschikbare wetenschap”. In nog drie andere opties wordt eveneens gerept van het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Ook is er nog een optie dat er niets in komt te staan over dergelijke brandstoffen.

„Ik ben eigenlijk verbijsterd dat we überhaupt nog discussiëren of het uitfaseren van fossiele brandstoffen in het akkoord komt”, vat Europarlementariër Mohammed Chahim de huidige stand van zaken samen. Hij wijst daarbij op de film Don’t Look Up, waarin wetenschappers waarschuwen dat een komeet onderweg is om de aarde te vernietigen. Ze worden echter niet geloofd, waardoor niemand actie onderneemt. „Dit is ons moment zoals in Don’t Look Up. Dit jaar moet er echt iets over fossiele brandstoffen in de tekst.”

De onderhandelingen op de klimaattop zijn inmiddels de tweede week ingegaan. Het is onduidelijk of de COP28 uiteindelijk – zoals veel klimaatactivisten en Europese politici hopen – een succes zal zijn. De bedoeling is dat de landen het dinsdag met elkaar eens zijn geworden. Maar meestal lopen klimaattoppen uit, dus ook in de dagen daarna is een eindakkoord te verwachten.

