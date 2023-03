Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed filmidee over de klimaatcrisis? Je kunt er een bak aan geld mee winnen

Een bak aan geld winnen met je filmidee? Actrice Carice van Houten looft in samenwerking met producent Keplerfilm en filmverzekeraar No Risk drie keer 20.000 euro uit voor het schrijven van een filmscript. Niet zomaar een script, maar een waarin de klimaatproblematiek een belangrijke rol speelt.

Carice van Houten kwam onlangs nog in het nieuws toen zij haar steun uitsprak voor actiegroep Extinction Rebellion. Dat zou ze naar eigen zeggen mede voor haar kind doen.

Camera loopt, tijd voor actie voor de klimaatcrisis

Het project draagt de naam Tipping Point en komt van producent Keplerfilm en filmverzekeraar No Risk. De twee partijen zeggen geïnspireerd te zijn door films als Don’t Look Up, de succesvolle Netflixsatire over het negeren van de klimaatcrisis, en de Nederlandse film Captain Nova, over een vrouw uit de toekomst die naar het heden reist om de wereld te waarschuwen voor de gevolgen van de crisis.

Een specifiek onderwerp dus, en dat niet zonder reden. „Het doel van de wedstrijd is het promoten van inspirerende films die het publiek aanmoedigen actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis”, schrijft Keplerfilm onder een post op Instagram.



Ready, set, go voor het klimaat!

Naast Van Houten nemen ook Janey van Ierland van Netflix en Ido Abram van SEE NL plaats in de selectiecommisie. Scenaristen die zich willen aanmelden kunnen een synopsis van maximaal één pagina, een motivatie van maximaal één pagina en een kort cv insturen. Dit kan via de website van Keplerfilm. De drie commissieleden zullen samen drie winnaars aanwijzen die ieder 20.000 euro ontvangen voor het schrijven van een filmscript.

Deelnemers moeten wel hard aan de bak, aangezien de deadline al op 24 april is. De winnaars worden eind mei bekendgemaakt, tijdens het filmfestival van Cannes. Zij mogen een jaar aan het project werken. Keplerfilm was recent verantwoordelijk voor de bioscoop hit Hotel Sinestra.