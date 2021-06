Meest duurzame modehoofdstad van Nederland? Amsterdam eindigt onderaan

Dat we niet zomaar alles moeten verspillen en ook aan het milieu moeten denken, is je waarschijnlijk de afgelopen tijd niet ontgaan. Duurzaamheid is een thema waar we nog niet over uitgepraat zijn. Maar hoe zit het met onze kledingconsumptie? Welke Nederlandse hoofdstad mag zich duurzame modehoofdstad noemen?

Wist je dat de term duurzaamheid maandelijks meer dan 340.000 zoekopdrachten wereldwijd heeft? We zijn er dus zeker mee bezig om moeder natuur niet in de steek te laten. Sportmerk Reebok deed wereldwijd onderzoek naar modeconsumptie en duurzaam sporten. Tijdens dit onderzoek keek men naar de hoeveelheid textielafval die steden produceren. En naar de hoeveelheid gerecycled afval daarvan.

Amsterdam niet zo’n duurzame modehoofdstad als verwacht

Hoewel in Amsterdam de vintage kledingwinkels, tweedehands vlooienmarkten en kledingruil je om de oren vliegen, doet de hoofdstad het toch niet al te best in de lijst. In tegendeel, helemaal onderaan de lijst staat Amsterdam. De stad is verantwoordelijk voor de productie van 6.429 ton afval per jaar. Echter googlen de Amsterdammers wel graag over duurzaamheid. Zij zoeken termen rondom duurzame mode 1.695 keer per maand op.

Maar welke Nederlandse stad mag zich meest duurzame modehoofdstad noemen? Het is het Limburgse Maastricht. Daar produceren ze namelijk 895 ton textielafval per jaar, waarvan slechts 61 ton op de vuilnisbelt terechtkomt. Inwoners van de stad geven jaarlijk 125 miljoen euro uit aan nieuwe kleding.

Kopenhagen meest duurzame modestad van Europa

In de lijst van de meest milieuvriendelijke modesteden van Europa eindigt Amsterdam op een negende plek. Daarvoor analyseerden de onderzoekers alleen grote steden in Europa. Grote winnaar is het Deense Kopenhagen. 0 procent van het modeafval gaat daar naar de vuilnisbelt. Kopenhagen wordt gevolgd door Antwerpen en Dublin. Volgens de onderzoekers hebben belangrijke modehoofdsteden zoals Parijs of Milaan nog best wat werk aan de winkel.

Ben je benieuwd welke Europese steden nog meer op de ranglijst staan? Of wil je weten welke steden uitblinken als het gaat om duurzaam sporten, alle onderzoeksresultaten vind je hier.