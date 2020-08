Heel veel bedrijven laten ’s nachts onnodig de lampen branden: ‘Absurd!’

Net zoals je zelf vroeger misschien een nachtlampje aandeed om je veilig te voelen en monsters – of boeven – buiten de deur te houden, doen bedrijven dat vaak ook. Het lichtvolume verschilt alleen een beetje.

Bedrijven laten nog steeds massaal hun verlichting ’s nachts aanstaan, met energieverspilling en lichtvervuiling tot gevolg. Die conclusie trekken de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties (NMF’s). Leden hebben de afgelopen weken verspreid over het land 1328 willekeurige bedrijven gefotografeerd in de nachtelijke uren. Bij 72 procent zagen ze een vorm van verlichting die volgens hen onnodig is.



‘Absurd’

Bij ongeveer de helft van de bedrijven (48 procent) stond de binnenverlichting aan, 38 procent had alleen de buitenverlichting ingeschakeld en bij 14 procent brandden zowel binnen als buiten lampen. „Het is absurd hoeveel bedrijven ’s nachts lichten laten branden”, vindt directeur Annie van der Plas van de NMF’s. Als het gaat om de veiligheid van het bedrijf, is er volgens haar een simpele oplossing: „Door sensors aan te brengen wordt verlichting automatisch gedoofd en springt het licht aan bij onraad.” Juist dat aanspringen van het licht zou een afschrikwekkende werking hebben op inbrekers.

Foto’s opsturen

De lokale milieuorganisaties gaan de foto’s die ze hebben gemaakt opsturen naar de bedrijven, samen met aanbevelingen om hun pand veilig er duurzamer te verlichten. Ze krijgen meteen een uitnodiging om deel te nemen aan de Nacht van de Nacht op 24 oktober. Die avond en nacht doven bedrijven, organisaties en burgers door heel Nederland hun lichten.

Onnodige verlichting



Met verwijzing naar onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) schrijven de NMF’s dat onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks ruim 500 miljoen kilowattuur stroom kost, grofweg het jaarverbruik van 150.000 huishoudens. Als andere voordelen van meer duisternis noemen de organisaties het welzijn van nachtdieren, de gezondheid van mensen én een beter zichtbare sterrenhemel voor wie nog wakker is.

Waarom verlichting?

De meest genoemde reden waarom bedrijven de lichten de hele nacht laten branden, is vanwege „veiligheid, tegen inbraak”. In de praktijk blijkt dat inbrekers juist licht nodig hebben bij het inbreken en dat licht op sensors (die aangaan bij beweging) een afschrikkende werking hebben. Een onverlicht gebouw, waar bij onraad het licht plotseling aanspringt door een bewegingsdetector trekt meer de aandacht dan een gebouw waar continue de verlichting aan staat.

