5 x positief nieuws: het Verenigd Koninkrijk at véél meer plantaardig dan voor de lockdown en meer

Iedere woensdag een overzicht van het groene en positieve nieuws van dit moment. In week 34: in het Verenigd Koninkrijk (V.K.) werd veel meer plantaardig gegeten dan voor de lockdown, Coco-Cola stapt over naar afbreekbare flessen en het eerste dolfijnen-sanctuary is geopend.

1. In het VK werd véél meer plantaardig gegeten tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown van afgelopen maanden zijn blijkbaar veel mensen in het Verenigd Koninkrijk tot bezinning gekomen, want in de afgelopen periode werd er in het Verenigd Koninkrijk 87 procent meer tofu gegeten dan voor de lockdown. Het gaat om de twaalf weken voor 1 juni van dit jaar.

Daarbij moet wel gezegd worden dat in de supermarkten in het algemeen een flinke groei te zien was. Toch overtrof het stijgende aantal verkochte plantaardige producten elke andere groei die te zien was in de supermarkten tijdens de lockdown. Zo steeg de verkoop van vegan gehakt met met 50 procent, die van plantaardige worsten met 21 procent en vegan hamburgers werden 37 procent keer meer verkocht, berekende het bedrijf Kantar Worldpanel. Lees hier meer.

2. Coco-Cola stapt straks over naar afbreekbare flessen

Jaarlijks belandt er 8 miljoen ton plastic in de zee. The Paper Bottle Company helpt fabrikanten en distributeurs hun plastic afval voor eenmalig gebruik te verminderen door flessen te maken van afbreekbare plantensuikers in plaats van fossiele brandstoffen.

Het bedrijf gaat nu in zee met Coca-Cola, L’Oreal en Absolut. En dat is goed nieuws, want deze grote bedrijven dragen grotendeels bij aan de ‘plastic soep’. Ook het biermerk Carlsberg is al lange tijd in zee met het bedrijf en is aan het werk om een papieren, 100 procent afbreekbaar bierflesje te maken. Het is alleen nog wel even wachten, de flessen zijn naar schatting pas in 2023 voor consumenten verkrijgbaar. Lees hier meer.

3. Schonere lucht in Amerika

In 41 (van de 50) staten van Amerika worden de koolstofemissies minder, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) groter wordt, blijkt uit een nieuw rapport. Dat komt onder andere door de investeringen in hernieuwbare energie en de ontwikkeling van opslagtechnologie.

De staten die het lukte hun koolstofuitstoot het meest te verlagen zijn Maryland (38 procent), New Hampshire (37 procent), District of Columbia (33 procent) en Alaska (29 procent). Volgens de non-profitorganisatie World Resources Institute (WRI) genereerde de duurzame energiesector 238 miljard dollar aan inkomsten in 2018. Lees hier meer.



4. Dolfijnen uit dolfinariums krijgen nu een herstelverblijf op Bali

Op het Indonesische eiland Bali is het eerste revalidatiecentrum Bali Dolphin Sanctuary geopend. De drie dolfijnen Rambo, Johnny en Rocky zijn de eerste bewoners.

Vorig jaar werden de dolfijnen nog vastgehouden en gedwongen om voor menselijk vermaak op te treden in het Melka Hotel in Bali. De zwembaden waarin de dolfijnen leefden waren ondiep, gevuld met schadelijke chemicaliën, zoals chloor en de dieren werden er mishandeld tot het punt dat ze ondergewicht hadden en blind werden.

Het Bali Dolphin Sanctuary zal fungeren als een revalidatiecentrum om dolfijnen weer gezond te maken, waar ze worden geholpen zich aan te passen aan het leven in het wild én zal het fungeren als een heus pensionering centrum voor dolfijnen die (helaas) niet meer kunnen worden vrijgelaten. Lees hier meer.

5. Tips om je plastic gebruik te verminderen

De helft van het plastic in de oceanen bestaat uit wegwerpafval. Afval dat slechts één keer gebruikt wordt en schade brengt aan de ecosystemen onder water. Dat kan beter. Misschien lukt het jou om jouw afval (gemiddeld 490 kilo per jaar) te minderen met deze tips:

Ga voorbereid de deur uit en zorg dat je altijd een tasje (of één van deze duurzame alternatieven ) bij de hand hebt, in je fietstas hebt zitten of in de auto hebt liggen. Zo hoef je er geen te kopen als je bij de kassa bent.

Schaf een ‘ Bring Your Own koffiebeker’ aan. Ze zijn duurzaam gemaakt, je hoeft zo geen losse koffiebekers en deksels te kopen bij een koffiezaakje en krijgt vaak nog korting ook als je je eigen beker meeneemt.

Ga voor een duurzame waterfles. Water bij de hand hebben is altijd een goed idee, maar wél in een verantwoorde fles. Eentje die het liefst duurzaam is gemaakt, je water lekker koud houdt en ervoor zorgt dat je het liefst nooit meer plastic flesjes hoeft te kopen. Dopper , Swell of Join the pipe zijn fijne bekende waterflessen.

Rosa Bertram is hoofdredacteur bij Bedrock Magazine en schrijft voor Metro over duurzaamheid.

