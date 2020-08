5 x positief nieuws: als Batman-verklede man in Chili deelt eten uit aan daklozen en meer

Iedere woensdag een overzicht van het groene en positieve nieuws van dit moment. In week 35: een man verkleed als Batman deelt gratis eten uit aan daklozen in Santiago, Aldi komt deze kerst met vegan kalkoen, koralen in Florida knappen op en de olifantenpopulatie in Kenia in verdubbeld.

Het positieve nieuws van week 35

1. Chileense man verkleed als Batman deelt eten uit aan daklozen

Een vooralsnog onbekende man gaat in de Chileense hoofdstad Santiago de straten op om daklozen te voorzien van eten. De man is gehuld in een glanzend Batman pak en draagt een corona-proof gezichtsmasker.

De man (die anoniem wil blijven) loopt door de Zuid-Amerikaanse hoofdstad en bezorgt tientallen warme maaltijden aan daklozen. Hij wil ze een hart onder de riem steken, nadat de stad door COVID maandenlang op slot zat.



Ook spoort hij anderen aan om meer om zich heen te kijken en daklozen te helpen in de vorm van tijd, lieve woorden, eten of wellicht onderdak. Lees hier meer.

2. Aldi komt met een plantaardige kalkoen

Waar de tafel tijdens kerst in veel huishoudens normaal gesproken gedekt is met rijkelijk gevulde kalkoen (en er meer vlees op tafel komt dan anders), wordt dat dit jaar wellicht anders. De supermarktketen Aldi komt deze Kerst namelijk met een heuse plantaardige kalkoen.

Dat is niet alles: er komt bij de Aldi ook een groter aanbod aan plantaardige voor-, hoofd-, bij- én nagerechten. Goed nieuws, want meer plantaardig dieet is een effectieve manier om klimaatverandering terug te dringen.

De kalkoen wordt gemaakt op basis van soja en is gevuld met cranberry, rode peper, abrikoos en een vulling van pompoenzaad en laagje barbecuesaus. Verwacht verder plantaardige spiesjes, gevulde balletjes (in de smaken cranberry, abrikoos & mandarijn en salie & ui en meer. Lees daar hier meer over.

3. Koralen in Florida herstellen zich langzaam

Overbevissing, klimaatverandering en toerisme hebben een grote invloed op het wereldwijd afsterven van koralen. Hoewel het koraal op veel (vooral populaire, toeristische plekken) afsterft, herstelt het zich op sommige plekken gelukkig ook. Zoals in Florida Keys, een groep van 1.700 kleine eilandjes die horen bij de Amerikaanse staat Florida.

Dat maakten wetenschappers van het Mote Marine Laboratory & Aquarium deze week bekend. Het gaat om de sterkoraalkolonies. De grote koraalsoort wordt bedreigd en maakt deel uit van ‘de ruggengraat’ van Floria’s Reef Tract. Het herstellen van het koraal is de te danken aan een project van Mote, waarbij koraal in kleine stukjes wordt gesneden, wordt gekweekt op het land, waarna het opnieuw wordt gepland. Lees hier meer.

4. Het aantal olifanten is verdubbeld in Kenia

Sinds 1989 is het aantal olifanten in het Afrikaanse land verdubbeld: van 16.000 olifanten in 1989 naar ruim 34.000 olifanten in 2o18. Dat maakte de Keniaanse minister van Toerisme, Najib Balala, bekend.

„Het is gelukt om het stropen te minderen,” vertelt hij. Dit jaar werden er in Kenia tot nu toe 7 olifanten gestroopt, in 2019 waren dat er 34 en in 2019 wel 80. Het stropen wordt moeilijker gemaakt omdat de regering onder meer hogere straffen oplegt tegen stropers. Het gaat om hogere boetes en langere gevangenisstraffen.

Hoewel deze stijging goed nieuws is, valt er nog steeds veel winst te behalen. Er zijn namelijk nog steeds zo’n 500.000 olifanten minder dan de 1,3 miljoen die er waren in de jaren ’70.

5. Tips om het koraal te beschermen vanuit huis

Wist je dat je vanuit huis ook een hoop kan doen om koralen wereldwijd te beschermen tegen afsterven?

De opwarming van de aarde draagt bij aan het afsterven van koralen. Door duurzamer en bewuster leven, help je de koralen indirect een handje.

Ga overbevissing tegen door simpelweg minder vis te eten.

Reguliere zonnebrand bevat schadelijke stoffen voor je huid en voor het koraal. Koop daarom liever een duurzame en koraal-proof zonnebrand.

