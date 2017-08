Industriële geurtjes nieuwe trend in hipsterland

Op zoek naar een nieuw parfum? En ben je graag een beetje hip? Hoog tijd dat je de geur van een skateboard op een zomerdag of een woonwijk in Liverpool draagt binnenkort. Industriële geuren lijken de nieuwe trend.

Het merk Comme des Garcons komt met een nieuwe geur: beton. ‘Een ontdekkingstocht naar constructie, deconstructie en creatie’, zo beschrijft het merk de geur op de website. Weer eens wat anders dan bloemen, musk of sandelhout.

Skateboarden en arbeiderswijken

Comme des Garcons is niet de enige met een bijzondere parfum, schrijft De Standaard. De Russische Gosha Rubchinskiy heeft een geur ontwikkeld die ruikt naar skateboarden op een zomerdag, ‘met de botsende geuren van rubber en teer’. Christopher Shannon liet zich inspireren door de arbeiderswijken in Liverpool en brengt je zwavel en koper, vermengd met de geur van streetfood en een pas schoongepoetst huis.

Lauren Cochrane van The Guardian rook de geuren, die maken hun belofte minder waar dan de reclames doen vermoeden. „Dent de lait doet je wel degelijk denken aan je kindertijd – omdat het naar babypoeder ruikt. Concrete van Comme des Garçons zou diepe metalen ondertonen moeten bevatten, maar ik kon ze niet vinden. Als dit naar beton ruikt, dan is het toch het zoetste beton dat ik ooit heb geroken. Het parfum van Rubchinskiy zal zeker de skaters onder de tieners aanspreken, maar het ruikt schoon en douchefris, zeker niet groezelig. Van rubber en teer geen spoor.”

Niet mee identificeren

Alleen het parfum van Shannon maakt de belofte volgens Lauren waar. „Er zit wel degelijk een hint van den en citrus in die je associeert met de aangename frisheid van de grote schoonmaak. Naar schoonmaakproducten ruiken is alvast een manier om jezelf een identiteit aan te meten, zeker als het de schoonmaakproducten van Christopher Shannon zijn. Het kan in ieder geval niet lang meer duren voor we allemaal ons gepersonaliseerde parfum kunnen laten samenstellen. Voor mij mag dat een mengeling zijn van brandende lucifer, chloor en nootmuskaat, dankuwel.”

Helemaal bijzonder is het niet meer: Chanel heeft een zeer exclusieve lijn parfum die je maar op een paar plekken ter wereld kunt krijgen. Het dichtstbij is in Parijs, in Galeries Lafayette. De geuren komen uit de privécollecties van Gabrielle Chanel en ruiken onder andere sterk naar leer.