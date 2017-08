Gouden wenkbrauwen; hot or not?

De afgelopen jaren hebben we heel wat gekke wenkbrauwen trends voorbij zien komen. Volle wenkbrauwen zijn nog steeds hip in 2017, maar wil je echt speciaal zijn? Maak je wenkbrauwen dan goud!

Wenkbrauwpotloden- en poeders mogen tegenwoordig niet meer ontbreken in je beautybox. Sinds topmodel Cara Delevingne haar entree maakte op de catwalk zijn wenkbrauwen de hoogte in geschoten. De afgelopen jaren zagen we vele trends: 'veren' wenkbrauwen, wenkbrauwen met steentjes en nu dus gouden wenkbrauwen.

#nyxcosmetics #goldbrows #goldbrow #goldenbrows #goldeneyebrows #eyebrows #gold #blueeyes Een bericht gedeeld door Emmy M. Benz Makeup Artist (@embmua) op 25 Jul 2017 om 6:28 PDT

Bij deze trend draait het om subtiliteit, je hoeft er dus niet uit te zien als een kerstbal en het is ook niet nodig om je wenkbrauwen goud te verven. Gouden wenkbrauwen geven je zomerse look net iets meer glamour en veel heb je er niet voor nodig.

Hoe maak je gouden wenkbrauwen?

Borstel een beetje goudkleurige oogschaduwpoeder door je wenkbrauwen of trek een subtiel goud lijntje net onder of boven je wenkbrauw. Wil je meer opvallen? Gebruik dan vloeibare gouden oogschaduw.