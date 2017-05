Vijf tips voor het kiezen van juiste beautytutorial

YouTube staat vol met beauty- en make-up-video’s, maar niet alle YouTube-sterren zijn even deskundig en sommigen geven je zelfs ‘tips’ die slecht kunnen zijn voor je gezondheid? Norma Jane, woordvoerder bij Maybelline, deelt vijf tips voor het kiezen van de goede tip of tutorial.

Vergelijken

Live

Expertise

Perfecte look

Niet forceren

Beauty-producten en technieken hebben nooit op iedereen hetzelfde effect. Ook kan het zijn dat een reviewer door bijvoorbeeld het gebruik van bepaald licht een ander effect laat zien. Het is daarom handig minstens vijf YouTubers te vergelijken. Zo krijg je een zo goed mogelijk beeld van het product.Livestreamen wordt steeds populairder, we doen het bij Metro ook vaak, en daar kan jij de vruchten van plukken. Ook Beauty-YouTubers hebben het livestreamen ontdekt en maken er steeds vaker gebruik van. Handig, want je kan meteen vragen stellen. Er is altijd wel iemand die je antwoord kan geven.Sommige dingen zijn te ingewikkeld voor een snelle tutorial en kun je dan ook beter aan professionals overlaten. Denk aan huidbehandelingen of het verven van je haar van blond naar zwart. Daar heb je goede spullen en technieken voor nodig. Ga in deze gevallen dus naar de kapper of schoonheidsspecialist en laat YouTube even links liggen :)Er zijn twee soorten looks. Degene die speciaal zijn gemaakt voor een Instagram-foto en degene voor in het echte leven. Focus je vooral op de looks voor in het echte leven, die zijn vaak een stuk simpeler en daardoor goed na te maken. Al kan experimenteren natuurlijk nooit kwaad!Richt je vooral op natuurlijke looks en probeer niets te forceren. Trends komen en gaan, maar ze passen niet altijd bij ieder persoon. Trends volgen is natuurlijk hartstikke leuk, maar houdt altijd rekening met je eigen gezicht en forceer niets.