Niet zo groot als Londen of Parijs, maar dat maakt Dublin juist een charmante bestemming voor een citytrip. Veel bezienswaardigheden op loopafstand van elkaar en genoeg te doen. De stad staat bekend als een van de vriendelijkste van Europa en na 48 uur in Dublin kan VRIJ-verslaggeefster Hortence Chen dat beamen.

Doen in Dublin

Fietsen

Dublin is goed te fietsen. Boek een tocht met een gids die je in een paar uur alles over de stad vertelt. Voor €5 koop je een 3- Day Ticket.

Bier

Proef, tap en ontdek de de geschiedenis van Ierlands populairste bieren in het Guinness Storehouse. Sluit je bezoek af met een pint in De Gravity Bar op de zevende verdieping met waanzinnig uitzicht over de stad (1). Entree €18.

Festivalsfeer

Met straatartiesten, markt, exposities en theaters hangt in de wijk Temple Bar een relaxte festivalsfeer. Verder lekker veel pubs en restaurantjes. templebar.ie Boekenwurm De oudste universiteit van Ierland staat bekend om zijn bibliotheek met 5 miljoen boeken. Ook toegankelijk voor niet studenten.

Slapen in Dublin

Met de locals

Het Generator Hostel (**) biedt voor elk wat wils. Van scherp geprijsde gedeelde kamers tot design een- en tweepersoonskamers. Een gedeelde kamer kost €8,50 per nacht. Voor de duurste betaal je €80. Hotelbars trekken niet alleen toeristen, maar ook inwoners: Ierse gewoonte.

No kids

Het kleine en hippe Kelly’s Hotel (***) ligt op een paar minuten lopen van Grafton Street en Temple Bar en is omgeven met leuke restaurants en barretjes. Uitsluitend volwassenen zijn er welkom. Elke kamer heeft een eigen thema. Een tweepersoons is er vanaf €64.

24 uur fitness

Wie van comfort en luxe houdt, is in dit hotel aan het goede adres. DoubleTree bij Hilton Dublin (****) heeft een 24-uursfitnesscentrum met uitzicht over de stad, een chique bar en restaurant. De kamers zijn stijlvol ingericht en hebben gratis wifi. Prijzen vanaf €200.

Shoppen in Dublin

Shopaholics

De Kalverstraat onder de Dublinse straten: Grafton Street is de bekendste winkelstraat van Dublin met grote warenhuizen en (internationale) modehuizen. Aan het einde van deze straat vind je het overdekte Stephen's Green Shopping Centre met leuke kledingwinkels en giftshops. In de zijstraatjes bevinden zich leuke kleinere boetiekjes waar shopaholics hun slag kunnen slaan.

Vintage en design

Parallel aan Grafton Street ligt South William Street. Veel kleine boetiekjes met vintage- en designerkleding (3). In het Powerscourt-winkelcentrum zijn meer dan veertig winkeltjes, waaronder antiekwinkels, woonwinkels en plantenzaken.

Lekker struinen

Shoppers die van antiek houden, mogen Francis Street niet missen. Hier wemelt het van winkels met veel vintage spullen als meubels, kroonluchters, vloerkleden en schilderijen. Een van de beste straten om rond te struinen.

Lees ook: 48 uur in Edinburgh

Genieten in Dublin

Beste Guinness

De beste Guinness van de stad schenken ze bij Kehoes, een traditionele Ierse pub in Victoriaanse stijl met een hoog huiskamergehalte. Veel locals.

Legendarisch

Davy Byrnes is een van de vele pubs die de Ierse schrijver James Joyce noemde in zijn klassieker Ulysses (1922). De pub werd in 1942 verbouwd en heeft tegenwoordig een bijzonder art deco-interieur. In deze pub, een van de bekendste van Ierland, kun je terecht voor een borrel, lunch en diner. De gorgonzolasandwich die de hoofdpersoon uit het boek van Joyce in de pub at, staat nog steeds op kaart.

Ierse muziek

Drink beneden in de gezellige bar van East Side Tavern of geniet boven in het restaurant van de fameuze pie of de risotto. Er treden regelmatig bandjes met typisch Ierse muziek op.

Live optredens

In het levendige O’Donoghue’s Pub zijn dagelijks liveoptredens van Ierse bandjes die traditionele volksmuziek spelen. Hier zijn de leden van de folkband The Dubliner, die in de jaren 60 in Nederland een top 40- hit met Seven drunken nights scoorden, groot geworden. Toeristen en inwoners komen hier graag om de avond af te sluiten. O'Donoghue’s heeft een groot, verwarmd buitenterras waar het ook op koudere dagen prima toeven is.

Zo kom je in Dublin

Zo kom je er Vanaf Amsterdam 1,5 uur vliegen. Het vliegveld ligt op zo’n 12 kilometer van het centrum. Naar het centrum reis je in 45 minuten gemakkelijk met een lijnbus.

Tekst: Hortence Chen, VRIJ magazine