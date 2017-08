48 uur in Domburg

Piet Mondriaan en Jan Toorop waren al fan van de oudste badplaats aan de Walcherse kust. VRIJ-verslaggever Bernice Breure bekeek hoe Domburg er tegenwoordig bijligt en constateert dat een verblijf in dit Zeeuwse stadje nog altijd zeer heilzaam is.

Shoppen in Domburg

Mondain

Hoewel Domburg in trek is bij toeristen met verschillende budgetten, was het van oudsher een elite-badplaats. Dat mondaine is terug te zien in het aanbod van kledingzaken: voor een plaatsje met nog geen 1500 inwoners heeft Domburg veel boetieks met bekende, internationale merken. Zoals Palazzo aan de Markt 1a.

Betaalbaar

Opvallend is Zwaailicht (Markt 2) met betaalbare jurken van het oer-Hollandse King Louie en aparte hebbedingen op het gebied van woondecoratie, waarin ook veel vintage- en retrokenmerken terugkomen.

Grappig

Voor een grappig souvenir is Goodies (3), aan de Noordstraat 3, een aanrader. Naast leren tassen, talloze armbandjes en fleurige sjaals vind je er een eindeloze rij fel bespikkelde spaarpotten: varkens, kangoeroes, kikkers. Mét goudkleurige kroontjes. Te leuk.

Genieten in Domburg

Zilte gevoel

Trakteer jezelf op de ‘Visbar special’ in het gelijknamige restaurant aan de Ooststraat 6 om het zilte gevoel van een stranddag nog langer vast te houden. Het hoofdgerecht bestaat uit etagère vol fruits de mer, zoals kreeft, kokkels, alikruiken en natuurlijk oesters. Beetje brood en salade erbij en je bent helemaal voorzien.

Uitkijken op zee

Aan het strand zelf zijn Paviljoen Strand 90 en Oase aan te raden, met lunchkaarten die verdergaan dan het geijkte frietje met kibbeling. Zoals de smakelijke salade Strand90, met uiteenlopende lekkernijen uit de (Noord)zee.

Gezellig

Charmant is verder de Domburgsche Bier- en Melksalon. Er worden servies en koffiebonen verkocht, maar het gaat bovenal om een eet- en drinkwinkel. Je kunt er ontbijten, lunchen of een zelfgebakken taartje eten. Bier werd honderd jaar geleden in dit pand op de hoek van de Zuidstraat en Markt geschonken, nu niet meer. Aan de achterkant vind je een gezellige theetuin.

Slapen in Domburg

Perfecte locatie

Het 150-jarige Badhotel is een begrip tot in de verre omgeving. Het originele complex, dat een tweede thuis was voor veel welgestelden, is eind vorige eeuw bij een brand verloren gegaan. Het huidige pand is de laatste jaren gerenoveerd en ligt perfect: op kruipafstand van zowel het strand als het centrum.

Authentiek

Ook leuk: huur een strandhuisje en blijf achter op het zand wanneer iedereen vertrekt. Stranddroom bijvoorbeeld heeft tien authentieke onderkomens. Twee keer per week kan tegen betaling een ontbijtmandje worden gebracht. Niet te lang wachten met boeken, want dit type accommodatie is razend populair.

Iets anders

Apparthotel Bommeljé heeft eveneens zijn sporen verdiend. Weer eens wat anders is een bed and breakfast, zoals Zee van Tijd aan de Schelpweg. Of strijk neer op de eerste yogacamping in Nederland, Yoga Bee, dat tijdens het hoogseizoen in een boomgaard plaats biedt aan tenten, caravans en campers.

Doen in Domburg

Waterpret

Vooruit, zeggen de diehards, heel misschien moeten we Scheveningen voor ons dulden, maar daarna is Domburg toch echt de beste plek van Nederland om te leren golfsurfen. Het Noordduine strand is het meest geschikt. Zo’n 99 procent van de beginners staat aan het einde van een eerste les al recht op de plank, beloven de instructeurs van Sportshop Domburg. Andere sportieve mogelijkheden: blokarten, kitebuggyen, powerkiten en brandingkanoën.

Magische verhalen

De VVV Domburg organiseert in het hoogseizoen elke woensdagmiddag een wandeling door Domburg onder leiding van gids Atty Bax. Zij vertelt onder meer het verhaal van dr. Mezger, de eerste fysiotherapeut/diëtist die met zijn ’magische duimen’ vanaf 1886 de Europese adel naar het stadje haalde. En natuurlijk over schilders Mondriaan en Toorop die zich lieten inspireren door het Zeeuwse licht. Als afsluiting een bezoek aan de Green Room van de VVV: laat je fotograferen in het Domburg van weleer of in een mosselpan voor de Zeelandbrug.

Te paard

Het machtige gevoel van te paard het strand oprijden en een ritje maken door de branding is onbeschrijflijk. Zelf ervaren dus! Onder begeleiding van de instructeurs van Ponyhof bijvoorbeeld dat in de vakanties groepslessen naar en op het strand organiseert. Zo’n twee uur durende rit kost 40 euro per persoon. De manege ligt aan de Geschieresweg 5 in Aagtekerke, op tien autominuten van Domburg.

Zo kom je in Domburg

Domburg is het makkelijkst bereikbaar met de auto. In heel Domburg geldt inmiddels betaald parkeren. Zie domburg.com voor locaties en tarieven. Je kan Domburg ook met het ov bereiken. Op station Middelburg neem je bus 52 naar Domburg.

Tekst: Bernice Breure, VRIJ Magazine