48 uur in...Barcelona

Natuurlijk kun je de prachtige werken van Gaudi gaan zien of flaneren op de Ramblas, maar Barcelona heeft meer te bieden dan deze toeristische trekpleisters, vindt reisverslaggever Reza Bakhtali. Wijk af van de geijkte paden en leef zoals een échte Catalaan.

Uitgaan in Barcelona

Dansen

Voor een goede avond uit gaan de jonge inwoners van Barcelona uit hun dak in Sala Apolo, zeg maar het Amsterdamse Paradiso met Catalaanse twist. Ga los op heerlijke opzwepende beats uit de jaren 90.

Adres: Carrer Nou de la Rambla 113, sala-apolo.com

Dakterras

Een heerlijke cocktail in Sky Bar by Axel in het Axel Hotel in de wijk Eixample is ook een aanrader. De prijzen liggen aan de hoge kant maar de ambiance en uitzicht maken veel goed.

Adres: Carrer d'Aribau 33

Pittoresk

Ondanks de populariteit heeft de badplaats Sitges, ten zuiden van Barcelona, de afgelopen jaren niets aan charme ingeboet. Ontspan overdag op het strand en flaneer 's avonds door de smalle straatjes met

winkeltjes en restaurants. Bereikbaar met de trein vanaf station Sants of station Passeig de Gràcia in 30 tot 35 minuten.

Doen in Barcelona

Historisch dorp

Na een bezoek aan Gaudi's Parc Guell is de wijk Gracia, ooit een zelfstandige gemeente, weer eens iets anders. Maak een wandeling langs gezellige barretjes, bijzondere architectuur en strijk neer op een van de knusse pleintjes voor een cortado of cerveza.

Bakken in alle rust

Laat stadsstrand Barceloneta - waar je hutjemutje ligt - voor wat het is en bezoek het rustigere strand Mar Bella. Te bereiken met de gele metrolijn. Stap uit bij halte Poble Nou en wandel in 10 minuten naar het strand, waar je bovendien ook naakt mag.

Boeiend

Castell de Montjuïc is een prachtig fort uit de 18e eeuw op de berg Montjuïc, nabij Plaça d'Espanya. Je kunt de berg beklimmen of de kabelspoorweg en kabelbaan nemen. Bovenaan een mooi uitzicht én een uitstekende locatie voor een picknick! Het olympische sportcomplex uit 1992 ligt om de hoek.

Shoppen

Winkelen kun je werkelijk overal in Barcelona. Vermijd de drukke Ramblas en wandel eens langs Passeig de Gracia, struin door het oude Barri Gotic, of kijk eens rond in de wijk Raval. Je vindt er zowel boetieks als

grote ketens.

Wandelen

In de omgeving van Barcelona vind je mooie groene heuvels waar je wandelingen kunt maken, zoals rond de berg Montserrat, bereikbaar met de auto (1,5 uur). Catalanen komen er graag en het kan druk zijn. Voor nog meer stilte rijd je verder door naar het dorp Copons.

Genieten in Barcelona

Romantisch

Heerlijk Spaans eten op een romantisch pleintje in Barri Gòtic? Ga dan langs bij Cafè de L'Acadèmia. Het kan een zoektocht zijn door de straatjes in deze wijk maar uiteindelijk word je rijkelijk beloond.

Adres: Placa St Just, Lledo 1

Traditioneel

Voor traditionele eerlijke Catalaanse (vis)gerechten is Els Barrils een uitstekende keuze. Dit familierestaurant in de wijk Eixample bestaat al 44 jaar en serveert lunch en diner.

Adres: Aribau 89

Hip

Tussen alle sightseeing door moet er ook worden ontspannen. CARGO Café in de wijk Eixample opende onlangs de deuren en serveert er koffie geroosterd in Barcelona.

Adres: Carrer de Muntaner 73

Tapas

La Flauta in Eixample is erg populair onder de Catalanen, reserveren is niet mogelijk dus wees op tijd (21-22 uur). Vergeet niet de Huevos Cabreados te bestellen!

Adres: Carrer d' Aribau 23

Slapen in Barcelona

Charmant

Eddy's rooms Barcelona, in de wijk Eixample is een hostel (**) in een monumentaal pand. Het wordt gerund door de vriendelijke Duitse Günther ("Ik heb nog familie in Haarlem.") Erg geschikt voor mensen met een beperkt budget. Er zijn zowel slaapzalen als kleine, maar erg charmante kamers. Ook oudere gasten zullen zich hier thuis voelen.

Adres: Carrer de Girona 46, eddybarcelona.com

Luxe

H10 Urquinaona Plaza (****) ligt op een ideale locatie op loopafstand van Plaça Catalunya en luxebeestjes zijn hier aan het juiste adres. De kamers balanceren op de rand van kitsch maar zijn werkelijk van alle gemakken voorzien.

Adres: Plaça Urquinaona 2, h10hotels.com

Hip Hostel

Generator Hostel in de wijk Gracia biedt zowel slaapzalen als privékamers. Eenvoudig, kleurrijk en netjes. Vooral geschikt voor jongeren.

Adres: Còrsega 377, generatorhostels.com

Zo kom je in Barcelona

Vanaf Schiphol en Rotterdam vlieg je in 2 uur naar Barcelona. Transavia, Vueling en Iberia vliegen vanaf beide luchthavens, KLM alleen vanaf Schiphol. Op de luchthaven El-Prat in Barcelona bereik je met de Aerobus (€5,90) in ongeveer 30 minuten het centrum. Verder zijn de metro en de fiets perfect om de stad te verkennen.

Tekst: Reza Bakhtali, VRIJ magazine