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Twan (33) in Opgebiecht: ‘Ik vind de huisgeur bij mijn schoonouders niet te harden’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Twan (33), die de geur in het huis van zijn schoonouders niet te harden vindt.

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Twan: „Dit is niet zo’n typisch verhaal over iemand die een slechte relatie heeft met zijn schoonouders, want dat is echt niet zo. Integendeel: het zijn ontzettend lieve en vriendelijke mensen, met de beste bedoelingen. Ik drink graag een biertje met mijn schoonvader en heb hem ook weleens om advies gevraagd, dus daar ligt het niet aan. Alleen die geur in hun huis… níét te harden.

Ronduit vies

Ken je dat, dat je ergens binnenkomt en er een specifieke geur hangt? Een geur van herkenning, dat je weet: o ja, zo ruikt het hier. Soms heb je dat ook met mensen, dan heeft iemand altijd een bepaalde geur om zich heen hangen. In positieve zin dus, dat het iets vertrouwds heeft. Bij mijn schoonouders is dat echter niet het geval: ik vind de lucht in hun huis ronduit vies.

Hoe het precies ruikt, valt moeilijk te omschrijven. Ja, vooruit: muf, zwaar en vooral héél erg aanwezig. Het ergste is dat die geur óveral in gaat zitten. Als ik daar een middag op bezoek ben geweest, ruik ik het na afloop aan mijn spijkerbroek en overhemd. Sterker nog, die lucht zit zelfs in mijn háár. Eenmaal thuis spring ik vrijwel meteen onder de douche en gaat mijn kleding direct in de wasmachine. Niet dat één wasbeurt genoeg is: soms moet ik kleding meerdere keren wassen en dragen voordat de lucht er eindelijk uit is.

Jas aan de kapstok

Of ik dat niet rook toen ik mijn vrouw – toen nog vriendin – leerde kennen? Nee, dus. Ze woonde destijds al op zichzelf en kwam niet dagelijks in het huis van haar ouders. Ze wonen ook aan de andere kant van het land, dus ze liepen de deur niet plat bij elkaar. We waren al een paar maanden samen toen ik er voor het eerst op de koffie kwam en ja, toen viel het me wel meteen op. Sindsdien kan ik het eigenlijk niet níét meer ruiken.

Hoewel ik dol ben op mijn schoonouders zelf, sta ik dus niet te springen als we op familiebezoek gaan. Andersom ook niet, trouwens, want ze nemen die geur met zich mee. Dan hangen ze hun jas op aan de kapstok, vertrekken ze een paar uur later en ruikt mijn hele hal naar die lucht.

Niet kwetsen

Of ik weleens heb overwogen er iets van te zeggen? Eigenlijk niet, ik durf niet zo goed. Ik wil mijn vrouw ook niet kwetsen – het zijn háár ouders en ze kunnen er zelf waarschijnlijk weinig aan doen. Ik hoor haar er ook nooit over, dus waarschijnlijk heeft ze het niet eens door. Dat ik na afloop zo panisch onder de douche spring, merkt ze niet eens.

Kijk, ik snap heus wel dat dit geen wereldprobleem is en dat het nogal onaardig is naar mijn schoonouders toe. Zo bedoel ik het dus echt niet, maar vervelend is het wel. Maar opbiechten? Dat nooit. Dus zit ik mijn uurtjes gewoon uit als ik daar ben en draai ik na afloop een wasje extra. Het scheelt dus wel dat ze niet om de hoek wonen, al vindt mijn vrouw dat best jammer. Meestal knik ik dan meewarig, maar stiekem vind ik dat helemaal prima.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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