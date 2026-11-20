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Waarom je die ene oude vriend maar geen berichtje stuurt: onderzoek wijst op verrassende oorzaak

Even een berichtje sturen naar die ene vriend die je al jaren niet hebt gesproken. Dankzij sociale media zou dat makkelijker moeten zijn dan ooit. Toch komt het er vaak niet van. Volgens nieuw onderzoek heeft dat mogelijk te maken met de manier waarop we tegen platforms als Facebook en Instagram aankijken. Want hoe meer functies een platform heeft, hoe minder geschikt het soms voelt om oude vriendschappen nieuw leven in te blazen.

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Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse University at Buffalo, gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology. Onderzoekers ontdekten dat mensen eerder geneigd zijn opnieuw contact te zoeken met oude bekenden wanneer ze een socialmediaplatform zien als een plek met één duidelijk doel. Zodra hetzelfde platform wordt gezien als een combinatie van nieuws, entertainment, winkelen en netwerken, voelt het minder vanzelfsprekend om er een persoonlijk bericht te sturen.

Volgens communicatieonderzoeker David Lee is dat opvallend, omdat sociale media oorspronkelijk juist bedoeld zijn om mensen met elkaar te verbinden. Tegenwoordig kun je er bijna alles doen: filmpjes bekijken, producten kopen, het nieuws volgen en eindeloos door berichten scrollen. Maar al die mogelijkheden lijken het opnieuw aanknopen van oude contacten niet per se makkelijker te maken.

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Oude vrienden een bericht sturen voelt ongemakkelijk

Voor het onderzoek voerden Lee en zijn collega Daniel Kulesza drie experimenten uit met in totaal meer dan duizend deelnemers. Daarbij onderzochten ze hoe mensen tegen sociale media aankijken en of dat invloed heeft op hun bereidheid om opnieuw contact te zoeken met iemand die ze al lange tijd niet hebben gesproken.

De deelnemers kregen sociale platforms voorgesteld als een plek met één specifieke functie of juist als een omgeving waarin allerlei activiteiten samenkomen. Vervolgens werd gevraagd hoe geschikt zij het platform vonden om een oude vriendschap nieuw leven in te blazen en hoe groot de kans was dat ze daadwerkelijk contact zouden opnemen.

De uitkomst was duidelijk: wanneer deelnemers een platform zagen als een plek met één doel, vonden ze het geschikter om opnieuw contact te leggen. Dat betekent volgens de onderzoekers niet dat platforms met veel functies per definitie slecht zijn, maar wel dat de manier waarop mensen zo’n platform ervaren invloed kan hebben op hun gedrag.

Eindeloos scrollen helpt niet mee

Volgens Lee speelt ook mee dat het sturen van een persoonlijk bericht heel anders voelt dan het bekijken van grappige video’s of het lezen van nieuws. Een oude vriend benaderen is een persoonlijke en soms kwetsbare handeling. Wanneer dat gebeurt op een platform waar je normaal gesproken vooral door allerlei berichten scrolt, kan het ongemakkelijk of misplaatst aanvoelen.

Dat is opvallend, omdat het onderhouden en herstellen van sociale contacten juist belangrijk kan zijn voor het gevoel ergens bij te horen en voor het welzijn. Toch blijken mensen niet altijd de stap te zetten om iemand opnieuw te benaderen, zelfs wanneer diegene maar één berichtje van hen verwijderd is.

De onderzoekers denken dat sociale media daar zelf iets aan kunnen veranderen. Platforms zouden bijvoorbeeld duidelijkere mogelijkheden kunnen bieden om opnieuw contact te leggen met mensen die je al langere tijd niet hebt gesproken. Een herinnering of suggestie om een oude bekende een bericht te sturen, zou die stap natuurlijker kunnen laten voelen.

Ook gebruikers kunnen volgens Lee zelf iets doen. Zijn advies is om bewuster na te denken over het doel waarmee je sociale media opent (bewust nadenken over sociale media is sowieso nooit verkeerd). Wil je contact opnemen met een oude vriend? Maak daar dan bewust even tijd voor, in plaats van dat voornemen te laten verdwijnen tussen filmpjes, nieuwsberichten en andere afleiding.

Volgens de onderzoekers kunnen zulke kleine veranderingen vooral waardevol zijn voor mensen die zich eenzaam voelen, ondanks het feit dat ze online met veel anderen verbonden zijn. Want honderden volgers of vrienden op sociale media betekenen niet automatisch dat je ook daadwerkelijk contact met hen hebt.

Het onderzoek laat daarmee zien dat meer mogelijkheden op sociale media niet altijd tot meer verbinding leiden. Soms kan juist een duidelijk doel helpen om die ene oude vriend eindelijk weer eens een berichtje te sturen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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