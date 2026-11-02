Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: volwassenen winnen van kinderen bij creatieve opdrachten, maar verliezen op een opvallend punt

Denk je dat je als kind creatiever was? Onderzoekers van de Universiteit van Graz ontdekten bij drie opdrachten juist het tegenovergestelde: volwassenen scoorden beter. Toch hebben kinderen een belangrijk voordeel: ze durven zonder veel twijfel te experimenteren.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Voor het onderzoek werden kinderen tussen de 4 en 7 jaar en volwassenen, voornamelijk twintigers, met elkaar vergeleken. De onderzoekers wilden achterhalen of kinderen daadwerkelijk creatiever zijn dan volwassenen, of dat vooral hun houding tegenover creatieve activiteiten verschilt.

Volwassenen scoren beter op 3 creatieve opdrachten

De deelnemers aan het onderzoek voltooiden drie verschillende opdrachten. Eerst moesten ze binnen drie minuten zoveel mogelijk originele toepassingen bedenken voor een blik. Vervolgens mochten ze zonder tijdslimiet een tekening maken van iets naar keuze. Tot slot kregen ze acht minuten om een fantasiedier te tekenen.

Een jury beoordeelde de resultaten op originaliteit, bruikbaarheid en algemene creativiteit. Daarnaast werd aan de deelnemers gevraagd hoeveel plezier ze aan de opdrachten beleefden, hoe gemotiveerd en zelfverzekerd ze waren en hoeveel spanning ze ervoeren.

De uitkomsten waren opvallend. De volwassenen scoorden gemiddeld beter op creativiteit, originaliteit én bruikbaarheid dan de kinderen. Vooral bij opdrachten met duidelijke doelen en tijdslimieten kwamen de volwassenen beter uit de bus. Toch waren het juist de kinderen die zich tijdens de opdrachten zekerder voelden. Zij waren enthousiaster, meer gemotiveerd en ervoeren minder angst om iets verkeerd te doen.

Waarom kinderen minder bang zijn om creatieve fouten te maken

Volgens hoofdonderzoeker Mathias Benedek worden kinderen vaak als creatiever beschouwd, omdat ze zonder aarzeling aan de slag gaan. Ze laten zich gemakkelijk meeslepen door hun fantasie en zijn vooral bezig met het plezier van het creëren.

Volwassenen benaderen creatieve opdrachten anders. Zij richten zich vaker op het eindresultaat en vragen zich af of hun ideeën wel goed genoeg zijn. Daardoor kunnen ze terughoudender worden en minder plezier beleven aan het creatieve proces. Ook speelt de angst voor kritiek een belangrijke rol. Waar kinderen zonder veel zorgen experimenteren en fouten (durven te) maken, zijn volwassenen sneller geneigd ongebruikelijke ideeën meteen af te wijzen. Volgens Benedek is het daarom belangrijk om te onderzoeken waarom volwassenen zo onzeker worden wanneer ze iets origineels bedenken.

Onderzoekers: creativiteit neemt niet automatisch af met de leeftijd

De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten niet betekenen dat creativiteit automatisch toeneemt met de leeftijd. Het onderzoek vergeleek namelijk slechts twee leeftijdsgroepen op één moment. Daardoor kan niet worden vastgesteld hoe iemands creativiteit zich gedurende het leven ontwikkelt. Ook zijn er duidelijke verschillen tussen kinderen en volwassenen in denkvermogen en de manier waarop zij vragenlijsten invullen. Jonge kinderen kiezen bijvoorbeeld vaker voor extreme antwoorden wanneer zij hun gevoelens moeten beoordelen. Toch zetten de resultaten vraagtekens bij het populaire idee dat mensen hun creativiteit verliezen wanneer ze volwassen worden.

Volgens de onderzoekers beschikken volwassenen over veel creatief potentieel, maar durven zij dat niet altijd te benutten. Hun grotere kennis en ervaring kunnen juist helpen om originele en bruikbare ideeën te ontwikkelen. De bevindingen suggereren dat volwassenen baat kunnen hebben bij een speelsere houding, waarbij niet voortdurend het eindresultaat centraal staat. Meer ruimte om te experimenteren en fouten te maken zou kunnen helpen om creatieve ideeën gemakkelijker tot uiting te brengen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Vorige Volgende

Reacties