Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z verlangt naar een tijd die ze nooit meemaakte: psychologen verklaren de opvallende nostalgie

Gen Z verlangt opvallend vaak naar een verleden dat ze zelf nooit heeft meegemaakt. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat nostalgie veel jongvolwassenen helpt omgaan met toekomstzorgen. Psychologen verklaren waarom juist oude technologie en gewoontes zo aantrekkelijk zijn.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Wie op sociale media rondkijkt, kan er bijna niet omheen: de jaren 90 en 2000 zijn weer helemaal terug. Vintage kleding, cd’s, oude fotocamera’s en zelfs telefoons zonder sociale media winnen aan populariteit. Vooral onder Gen Z, de generatie die is opgegroeid met smartphones en internet, is de belangstelling voor het verleden groot.

Uit een Amerikaans onderzoek onder 2085 volwassenen blijkt dat ongeveer zeven op de tien mensen nostalgische gevoelens hebben bij tijdperken die ze zelf nooit hebben meegemaakt. Vooral Gen Z en millennials blijken gevoelig voor deze zogenoemde historische nostalgie. Nog opvallender: twee derde van de volwassen Gen Z’ers zegt dat dit verlangen naar vroeger hen helpt om beter om te gaan met zorgen over de toekomst.

Waarom Gen Z nostalgisch verlangt naar de jaren 90 en 2000

Volgens psychologen heeft de populariteit van retrospullen weinig te maken met alleen maar mode. Jongeren groeien op in een wereld waarin klimaatverandering, economische onzekerheid en sociale media een grote rol spelen. Het verleden kan daardoor aantrekkelijk lijken. „Gen Z verlangt naar een eenvoudigere tijd, waarin mensen meer in het moment leefden”, legt klinisch psycholoog Lauren Cook uit aan de American Psychological Association. Volgens haar zoeken jongeren in oude technologie en gewoontes naar manieren om aan de constante digitale druk te ontsnappen.

Denk bijvoorbeeld aan een avond met vrienden zonder telefoons, het verzamelen van cd’s of het maken van foto’s met een analoge camera. Activiteiten waarbij niet alles direct online hoeft te worden gedeeld. De trend waarin jongeren op stap gaan zónder smartphone en met hun klaptelefoon (zonder social media) wint al langer aan populariteit.

Klaptelefoons en cassettebandjes geven Gen Z meer controle

Volgens psycholoog Andrew Abeyta, verbonden aan Rutgers University, gaat de fascinatie voor vroeger verder dan alleen nostalgische gevoelens. Jongeren gebruiken elementen uit het verleden om hun huidige leven prettiger in te richten, stelt hij. Zo kan het verzamelen van cassettebandjes een gevoel van controle geven, omdat je zelf bepaalt welke muziek je luistert in plaats van afhankelijk te zijn van aanbevelingen van streamingdiensten.

Ook de ouderwetse klaptelefoon heeft een functie. Zonder eindeloze meldingen en sociale media kunnen jongeren makkelijker afstand nemen van hun scherm. Vintage kleding biedt weer een andere aantrekkingskracht: je kunt je ermee onderscheiden van anderen en tegelijkertijd bewuster consumeren.

Onderzoek: nostalgie kan verbondenheid en zingeving versterken

Hoewel nostalgie soms wordt gezien als een teken dat mensen ongelukkig zijn met het heden, wijzen psychologen juist op mogelijke positieve effecten. Eerder onderzoek laat zien dat nostalgische herinneringen gevoelens van eenzaamheid kunnen verminderen, sociale verbondenheid kunnen versterken en mensen meer betekenis in het leven kunnen geven.

Opvallend genoeg hoef je die herinneringen niet eens zelf te hebben meegemaakt. In een experiment lazen jongvolwassenen nostalgische verhalen van ouderen. De deelnemers die deze verhalen lazen, voelden zich daarna sterker verbonden met anderen en ervoeren meer betekenis in hun leven dan deelnemers die gewone herinneringen lazen. Volgens psycholoog Clay Routledge, die onderzoek doet naar historische nostalgie, gebruiken jongeren het verleden dan ook niet alleen om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Ze zoeken er juist inspiratie in om hun eigen leven te verbeteren.

TikTok maakt oude trends populair, terwijl Gen Z juist minder online wil zijn

Er zit wel een opvallende tegenstelling in de trend van nostalgie. Juist sociale media, waar jongeren soms afstand van willen nemen, zorgen ervoor dat oude trends opnieuw populair worden. Via TikTok en Instagram ontdekken jongeren muziek, kleding en technologie uit de jaren 80, 90 en 2000. Vervolgens raken ze geïnteresseerd in hoe hun ouders en grootouders vroeger leefden.

Volgens onderzoekers kunnen die gesprekken ook de band tussen generaties versterken. Een oude platencollectie van je ouders of kleding uit de kast van je grootouders krijgt daardoor een nieuwe betekenis.

Psychologen: Gen Z hoeft niet écht terug naar vroeger te willen

Toch waarschuwen psychologen ervoor om het verleden niet te veel te romantiseren. Iedere periode kende immers zijn eigen problemen. Volgens klinisch psycholoog Goali Saedi Bocci is het belangrijk om ook de voordelen van het heden te blijven zien, zoals moderne medische zorg, technologische ontwikkelingen en grotere maatschappelijke mogelijkheden.

De aantrekkingskracht van vroeger hoeft volgens onderzoekers dan ook niet te betekenen dat jongeren daadwerkelijk terug willen naar een andere tijd. Het gaat vooral om wat ze uit die tijd kunnen meenemen naar het heden: minder schermtijd, meer persoonlijk contact en bewuster omgaan met spullen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties