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Marlous (34) in Ex-treem gênant: ‘Ik moest mijn ex blokkeren, maar hij appte dagelijks met de zijne’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Marlous (34), die van haar vriend ieder contact met haar ex moest verbreken, maar ontdekte dat hij zelf bijna dagelijks met zijn vorige vriendin appte. „Hij hanteerde voor zichzelf duidelijk andere regels dan voor mij.”

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Marlous (34): „Mijn ex en ik waren ongeveer een halfjaar samen toen hij voor het eerst moeilijk begon te doen over mijn vorige relatie. Tot dat moment hadden we het ontzettend leuk samen. We gingen regelmatig een weekendje weg, kookten graag samen en hadden eigenlijk zelden ruzie. Ik had dan ook nooit gedacht dat een simpel verjaardagsberichtje van mijn ex voor zoveel gedoe zou zorgen.

Mijn vorige vriend en ik waren vier jaar samen geweest en zonder ruzie uit elkaar gegaan. We hadden allebei ons eigen leven opgebouwd en spraken elkaar nauwelijks meer, maar op verjaardagen stuurden we elkaar nog weleens een berichtje. Meer stelde het echt niet voor, maar mijn nieuwe vriend dacht daar alleen heel anders over.

Eén verjaardagsberichtje

Het begon toen mijn ex me een berichtje stuurde voor mijn verjaardag. Gewoon: ‘Gefeliciteerd, Lous! Maak er een leuke dag van.’ Mijn vriend zag de melding op mijn telefoon en vroeg meteen waarom mijn ex mij nog appte. Ik legde uit dat we gewoon normaal uit elkaar waren gegaan, maar volgens hem hoorde contact met een ex niet thuis in een nieuwe relatie.

De weken daarna bleef hij erop terugkomen. Hij vond het respectloos dat ik mijn ex nog op Instagram volgde en vroeg uiteindelijk of ik hem overal wilde blokkeren. Ik vond het behoorlijk overdreven, maar omdat ik geen zin had in eindeloze discussies, heb ik het uiteindelijk gedaan. Mijn ex en ik spraken elkaar toch nauwelijks, dus ik dacht dat daarmee de rust zou terugkeren.

Een paar weken later zaten we samen op de bank toen zijn telefoon op tafel lag. Er kwam een bericht binnen van een vrouw met een hartje achter haar naam. Ik vroeg wie het was en hij zei nogal nonchalant dat het zijn ex was. Ik keek hem verbaasd aan. Zijn ex? Dezelfde man die wekenlang moeilijk had gedaan over één verjaardagsberichtje, bleek dus zelf nog contact te hebben met zijn vorige vriendin. Volgens hem was dat iets heel anders.

Toen ik vroeg hoe vaak ze elkaar spraken, gaf hij toe dat ze bijna dagelijks appten. Soms zelfs hele avonden: ze bespraken hun werk, familie en persoonlijke problemen. Hij vertelde haar blijkbaar ook dingen waar ik helemaal niets van wist. Ik vroeg waarom ik mijn ex dan moest blokkeren en daar had hij geen goed antwoord op. Hij zei alleen dat hij zijn ex al veel langer kende en dat ik moest begrijpen dat hun band bijzonder was.

Verschillende regels

Wat me nog het meest verbaasde, was dat hij totaal niet leek te begrijpen waarom ik boos was. Hij bleef volhouden dat ik hem moest vertrouwen, terwijl hij mij maanden eerder had verteld dat contact met een ex per definitie respectloos was.

Ik zei dat ik het prima vond als mensen bevriend bleven met hun ex, maar dat je dan niet van je partner kunt eisen dat die ieder contact verbreekt. Volgens hem trok ik alles uit zijn verband en probeerde ik ruzie te maken om niets. Die avond besefte ik dat het me niet eens meer om die berichtjes ging. Nee, het ging erom dat hij voor zichzelf heel andere regels hanteerde dan voor mij. Een paar dagen later heb ik het uitgemaakt.

Hij vond dat ik onze relatie weggooide vanwege zijn vriendschap met zijn ex, maar dat was helemaal niet het probleem. Hij mocht van mij best met haar blijven appen. Alleen hoefde hij ondertussen niet te bepalen met wie ík contact mocht hebben. Achteraf had ik mijn eigen ex helemaal niet hoeven blokkeren. Ik had gewoon veel eerder de verkeerde man moeten blokkeren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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