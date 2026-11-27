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Op zoek naar een doel in je leven? Volgens nieuw onderzoek kun je beter eerst hieraan werken

Een levensdoel vinden om gelukkiger te worden? Volgens nieuw onderzoek van de Amerikaanse George Mason University werkt het mogelijk andersom. Mensen die al gelukkig zijn, lijken later juist makkelijker een gevoel van zingeving te ontwikkelen.

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Een succesvolle carrière, een eigen bedrijf beginnen of iets betekenen voor anderen: veel mensen zijn op zoek naar een groter doel in hun leven, in de hoop daar gelukkiger van te worden. Maar duidelijk doel in het leven hebben, leidt niet vanzelfsprekend tot meer geluk.

Onderzoek van 2 jaar: geluk lijkt vooraf te gaan aan zingeving

Amerikaanse onderzoekers van de George Mason Universiteit wilden weten hoe geluk en zingeving elkaar beïnvloeden. Daarvoor volgden ze honderden volwassenen gedurende een periode van twee jaar. De deelnemers kregen vragen over hoe tevreden ze waren met hun leven, maar ook over hun toekomstplannen en de mate waarin die aansloten bij hun persoonlijke interesses en waarden.

Na zes maanden en na twee jaar kregen de deelnemers opnieuw dezelfde vragen voorgeschoteld. Wat bleek? Deelnemers die aan het begin van het onderzoek gelukkiger waren, ervaarden op een later moment meer zingeving. Andersom zagen de onderzoekers dat verband niet. Mensen die een duidelijk doel voor ogen hadden, werden gedurende het onderzoek niet aantoonbaar gelukkiger.

Waarom gelukkige mensen makkelijker een levensdoel lijken te vinden

Hoe zit dat precies? Volgens de onderzoekers kan een gevoel van geluk ervoor zorgen dat je je psychologisch veiliger voelt. Daardoor durf je mogelijk eerder nieuwe dingen te proberen, risico’s te nemen en te ontdekken wat je belangrijk vindt in het leven. Als je lekker in je vel zit, heb je wellicht ook meer mentale ruimte om na te denken over je toekomst en wat je daarin zou willen bereiken.

Een doel nastreven kan daarentegen behoorlijk wat van je vragen. Denk aan het maken van offers, omgaan met tegenslagen en het uitstellen van plezier. Hoewel dat op de lange termijn betekenisvol kan zijn, hoeft het je niet direct gelukkiger te maken.

Een duidelijk levensdoel maakt je niet automatisch gelukkiger

Mensen met een sterk gevoel van zingeving zijn volgens eerder onderzoek vaak beter in staat om met moeilijke situaties om te gaan. Ze zien stressvolle gebeurtenissen bijvoorbeeld eerder als een uitdaging dan als een bedreiging.

Ook zijn ze mogelijk bereid om negatieve emoties te verdragen als dat betekent dat ze dichter bij hun uiteindelijke doel komen. Maar dat betekent niet automatisch dat ze ook gelukkiger zijn.

Moet je stoppen met zoeken naar je levensdoel? Dit zeggen de onderzoekers

Zo ver willen de onderzoekers niet direct gaan. Er zitten namelijk ook wat haken en ogen aan het onderzoek, dat is gepubliceerd in The Journal of Positive Psychology. Zo bestond de groep deelnemers voornamelijk uit jongvolwassenen en deden gedurende het onderzoek steeds minder mensen mee. Ook kunnen gebeurtenissen als het verliezen van een baan of gezondheidsproblemen invloed hebben gehad op de resultaten. Een rechtstreeks oorzakelijk verband is dan ook niet bewezen.

Toch biedt het onderzoek stof tot nadenken. In een maatschappij waarin we voortdurend bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, het stellen van doelen en de beste versie van onszelf worden, is het misschien helemaal niet zo gek om wat minder met de toekomst bezig te zijn. Want wie weet ontdek je wat je écht belangrijk vindt in het leven juist door meer te genieten van het leven dat je nu hebt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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