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Wetenschappers ontdekken: met deze 2 gezichtsbewegingen kom je veel zelfverzekerder over

Je kunt precies dezelfde woorden gebruiken en toch zelfverzekerder overkomen. Hoe? Door je wenkbrauwen op te trekken of je ogen langzaam te sluiten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Glasgow naar gezichtsuitdrukkingen.

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Onderzoekers van de Universiteit van Glasgow onderzochten hoe gezichtsuitdrukkingen bepalen of iemand zelfverzekerd overkomt. Daarvoor maakten ze computergestuurde personen die vragen beantwoordden. De woorden en de toon van hun stem bleven steeds hetzelfde. Alleen de bewegingen rond hun ogen en wenkbrauwen veranderden. De deelnemers, afkomstig uit West-Europa en Oost-Azië, moesten vervolgens beoordelen hoe zeker de sprekers van hun zaak leken.

2 gezichtsbewegingen die je zelfverzekerder laten overkomen

De uitkomst was opvallend. Mensen die hun wenkbrauwen optrokken, kwamen duidelijk zelfverzekerder over. Ook het langzaam sluiten van de ogen, bijvoorbeeld tijdens een rustige knipperbeweging, gaf de indruk dat iemand zeker wist waarover hij sprak.

Het tegenovergestelde gebeurde wanneer de wenkbrauwen naar beneden gingen of de ogen werden samengeknepen. Die gezichtsuitdrukkingen werden juist vaker geassocieerd met twijfel en onzekerheid. Opvallend genoeg waren de deelnemers uit beide culturele groepen het daar grotendeels over eens.

Onderzoekers uit Glasgow: dezelfde woorden, andere indruk

Volgens onderzoeker Jonas Nölle letten mensen tijdens gesprekken op veel meer dan alleen woorden en stemgeluid. Zelfs wanneer iemand precies hetzelfde zegt, kan een andere gezichtsuitdrukking ervoor zorgen dat de boodschap heel anders wordt opgevat.

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B, laat daarmee zien hoe belangrijk kleine gezichtsbewegingen zijn in onze dagelijkse communicatie.

Kunnen opgetrokken wenkbrauwen helpen bij een sollicitatie?

De bevindingen kunnen interessant zijn voor mensen die regelmatig presenteren, sollicitatiegesprekken voeren of anderen proberen te overtuigen. Een ontspannen gezichtsuitdrukking en af en toe opgetrokken wenkbrauwen kunnen mogelijk helpen om zelfverzekerder over te komen.

Dat betekent overigens niet dat je voortaan voortdurend met opgetrokken wenkbrauwen moet rondlopen. De onderzoekers benadrukken dat zelfvertrouwen uit veel meer signalen bestaat.

Maar één ding is duidelijk: wie overtuigend wil overkomen, moet misschien niet alleen letten op zijn woorden, maar ook op wat zijn gezicht ondertussen vertelt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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