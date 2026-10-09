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Shelly (37) in Opgebiecht: ‘Ik heb spijt van al die impulsaankopen’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Shelly (37) kocht vroeger nogal veel kleding en andere niet-noodzakelijke aankopen, maar heeft daar nu toch wel spijt van.

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Shelly: „Oké, met het risico om nu als een oma te klinken: ken je die scène uit Sex and the City nog, waarin Carrie haar eigen appartement wil kopen, maar ze geen hypotheek krijgt? Ze heeft wel tig schoenen van 400 dollar per paar, en als ze optelt hoeveel ze daaraan heeft uitgegeven in de loop der jaren, komt ze uit op zo’n 40.000 dollar. ‘Daar is je aanbetaling’, zegt haar bestie Miranda vervolgens droogjes.

Niet-noodzakelijke aankopen

Nou koop ik geen schoenen van 400 euro, maar ik denk de laatste tijd veel aan de spullen die ik in de afgelopen jaren wél heb gekocht. En waar ik redelijk wat spijt van heb, vooral omdat het totaal niet-noodzakelijke aankopen waren. Zo kocht ik jarenlang bijna elke week nieuwe kleding, ook in mijn studententijd – het waren voor studenten toen nog best goede tijden, op financieel vlak. De kleding die ik kocht was niet eens duurzaam, ik scoorde het bij de grotere ketens. En waarom? Het zijn items die allang weer uit de mode zijn, kapot zijn gegaan of überhaupt nooit echt goede basics waren. Geen key items dus, maar vooral nóg een truitje, blouse of broek.

En dan kocht ik daarnaast ook nog allerlei random prullaria, gewoon uit verveling. Een paar tientjes bij de Action hier, wat nagellak en make-up bij de drogist daar. Negen van de tien keer had ik niks nodig, maar kwam ik toch weer naar buiten met een volle tas, gewoon omdat het kon.

Flink in de papieren

Ik wil niet weten hoeveel geld ik in al die jaren heb uitgegeven, maar ik vermoed dat het flink in de papieren loopt. Als ik alleen al kijk naar de dagelijkse latte die ik jarenlang scoorde als ik de trein naar school nam, realiseer ik me hoe snel zo’n bedrag kan oplopen. Vijf dagen per week een luxe koffie van 5 euro, dat is 100 euro per maand. Voor één bakkie per dag. Kun je nagaan wat al die kledingstukken hebben gekost? Voor een goede broek betaal je tegenwoordig minstens 100 euro. En relatief gezien zijn het misschien geen schokkende bedragen, maar bij elkaar tikt het aan.

Misschien is dat ook wel de reden dat ik nu nog steeds in een huurhuis woon en een hypotheek ver weg lijkt. Ik las dat de huizenprijzen weliswaar dalen, maar ze zijn nog steeds absurd hoog ten opzichte van een paar jaar geleden – en waarschijnlijk zullen ze dat oude niveau ook niet meer bereiken. En ik ben single, hè? Ik heb ook geen inkomen van een partner dat meeweegt bij een hypotheekaanvraag.

Geen medelijden

Overigens hoef ik geen medelijden; het gaat prima met me. Ik heb een fijn huis, een leuke baan en lieve vrienden. Ik heb gelukkig ook geen schulden; ik ben altijd wel zodanig bij geest geweest dat ik alleen geld uitgaf dat ik daadwerkelijk had. Soms denk ik alleen wel: wat als ik al die duizenden euro’s niet had uitgegeven en beter had gespaard? Dan had ik dat geld kunnen investeren in een woning die écht van mij is. In mijn huurhuis leg ik toch minder snel een nieuw vloertje, terwijl de huidige vloer totaal niet mijn smaak is.

Ik zal het niet snel aan de grote klok hangen, ook omdat het een beetje voelt als ‘eigen schuld, dikke bult’, maar hier heb ik dus spijt van. Helemaal omdat ik tegenwoordig nog maar weinig waarde aan spullen hecht en vrij basic leef. Ik stel mezelf geregeld de vraag ‘heb ik dit echt nodig?’ als ik in een winkel ben, en het antwoord is bijna altijd ‘nee’. Dat had ik me alleen een paar jaar geleden moeten bedenken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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