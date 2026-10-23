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Ilona (33) in Opgebiecht: ‘Ik baal van de knieblessure van mijn man – vooral voor mezelf’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Ilona (33), die nogal baalt van de knieblessure van haar man, vooral omdat ze er zélf last van heeft.

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Ilona: „O, ik wil echt niet als een betweter overkomen. Al zullen sommige mensen dat misschien wel denken, vermoed ik zo. Maar ik had het twee weken geleden nog zó tegen mijn man gezegd: neem nou gewoon een taxi. Hij vond dat op zijn beurt overdreven en stapte toch op zijn elektrische fiets, op weg naar een borrel met vrienden in de stad. Een paar uur later kreeg dat ritje nogal een staartje, want hij viel met diezelfde fiets in een bocht.

Kruisbanden gescheurd

Hij had niet eens zoveel gedronken, bezwoer hij. Maar in een split second lette hij even niet op en kwam hij ongelukkig terecht, met een pijnlijke knie als gevolg. Omdat de pijn aanhield, bezocht hij toch maar even de dokter – inmiddels is duidelijk dat zijn kruisbanden gescheurd zijn. Of hij geopereerd moet worden, weten we nog niet: eerst moet de zwelling afnemen. Kijk, natuurlijk ben ik blij dat hij geen ernstigere verwondingen heeft – wie weet wat er had kunnen gebeuren. Maar als ik heel eerlijk ben, is er naast die opluchting nog een ander gevoel: ik baal. En niet zo’n beetje ook.

Ik ben namelijk net weer aan het werk na mijn zwangerschapsverlof en we hebben twee kleine kinderen, van wie de jongste nog geen jaar oud is. Je kunt je voorstellen dat het thuis al druk genoeg is in deze tropenjaren. De dagen bestaan uit voedingen, luiers, een peuter die aandacht wil, het huishouden draaiende houden, werken, en óók proberen om je sociale contacten bij te houden.

Soms een flesje, veel Netflix

En nu kan mijn man dus vrijwel niks. Hij loopt op krukken, moet zijn been veel omhoog houden en is voorlopig nog thuis van zijn werk. De baby tillen of onze peuter uit bad halen gaat lastig: voor alle normale dingen moet hij mij inschakelen. Af en toe doet hij wel een flesje, speelt hij met de kinderen of leest hij een verhaaltje voor, maar hij kijkt ook véél Netflix. Lees: het leeuwendeel komt op mij neer.

Op die momenten denk ik geïrriteerd: had verdorie nou naar míj geluisterd. Ik weet dat dat superonaardig is, want hij heeft hier natuurlijk ook niet om gevraagd. Toch vind ik het moeilijk om veel medelijden met hem te hebben; ik loop al voldoende op mijn eigen tandvlees.

Even alleen

Het allervervelendste vind ik misschien nog wel dat ik mijn eigen momentjes kwijt ben. Als de kinderen op de opvang zijn en ik een ochtend vrij ben, vind ik het bijvoorbeeld héérlijk om twee uurtjes alleen te zijn. Maar ja, nu zit mijn man er ook en kan ik niet echt ontspannen. Ik snak soms gewoon naar een paar uurtjes waarin niemand iets van me nodig heeft.

Soms voel ik me schuldig dat ik er zo over denk, maar het is nu even wat het is. Het enige wat ik nu kan doen, is afwachten wat de artsen zeggen. Ik hoop alleen maar dat dit akkefietje niet nog máánden gaat duren – al is het maar voor mijn eigen gemoedstoestand.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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