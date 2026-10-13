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Zoë (38) in Burenruzies: ‘Ik zou een uurtje op de puppy van mijn buurvrouw passen, maar ze kwam pas 4 dagen later terug’

Zoë (38) dacht haar buurvrouw een plezier te doen door een uurtje op haar puppy te passen. Maar vier dagen later zat ze nog steeds met het hondje. En de reactie van haar buurvrouw maakte alles erger.

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Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting.

Zoë (38): „Mijn buurvrouw heeft sinds twee maanden een puppy en op een vrijdag rond lunchtijd vroeg ze of ik misschien even een uurtje op hem kon passen. Ik was toch thuis en zo’n puppy vind ik hartstikke leuk, dus waarom niet?

Zoë krijgt na 3 uur nog altijd geen reactie van buurvrouw

Alleen verstreek dat ene uurtje en was mijn buurvrouw nergens te bekennen. Eerst dacht ik dat haar afspraak misschien was uitgelopen, maar na zo’n drie uur begon ik me toch af te vragen waar ze bleef. Ik stuurde haar een berichtje, maar kreeg geen reactie. Bellen hielp ook niet.

In eerste instantie maakte ik me vooral zorgen, want misschien was er iets gebeurd? Maar ondertussen zat ik wel met een puppy die eten, aandacht en wandelingen nodig had. Toen het steeds later werd en ik nog altijd niets hoorde, begon mijn bezorgdheid langzaam om te slaan in irritatie.

Zoë ontdekt op Instagram dat buurvrouw in Antwerpen zit

Het probleem was dat ik de volgende dag zelf een nachtje weg zou gaan. Dat stond al weken gepland en ik kon onmogelijk ineens thuisblijven, omdat mijn buurvrouw haar hond niet kwam ophalen. Ik bleef haar bellen en berichten, maar ze reageerde nergens op. Ik heb in de avond maar wat voer gehaald bij de dierenwinkel, want ja, hij moest toch wat eten.

Die avond op de bank ben ik op zoek gegaan naar haar Instagram en had ik gelukkig al snel beet. Ik had haar profiel gevonden, en dat was niet privé, dus kon ik haar stories bekijken. Terwijl ik me urenlang had afgevraagd of er misschien iets met haar gebeurd was, bleek mijn buurvrouw inmiddels doodleuk in Antwerpen te zitten. Ze plaatste vrolijke foto’s van haar uitstapje, alsof er helemaal niets aan de hand was.

Pas na 4 dagen staat de buurvrouw weer voor Zoë’s deur

Ik was echt verbijsterd. Ze kon blijkbaar wel foto’s op Instagram zetten, maar een berichtje sturen naar degene bij wie ze haar puppy had achtergelaten, was kennelijk te veel moeite. Ik belde mijn ouders, echte hondenliefhebbers, op en legde het uit. Zij vertelden dat ik de puppy bij hen kon brengen, zodat ik de volgende dag zonder problemen weg kon.

Uiteindelijk verscheen de buurvrouw pas op maandagochtend weer aan mijn deur om de puppy op te halen. Ik deed woest de deur open en vertelde haar dat ik vooral boos was dat ze zonder overleg had besloten dat ik wel vier dagen voor haar hond kon zorgen. Als mijn ouders niet hadden kunnen helpen, had ik mijn eigen weekend moeten afzeggen vanwege haar. Hoe asociaal is dat?

Buurvrouw weigert excuses: ‘Je vindt de puppy toch lief?’

Ik verwachtte eigenlijk dat ze haar excuses zou aanbieden, maar in plaats daarvan deed ze alsof ík degene was die moeilijk deed. Volgens haar stelde ik me aan en moest ik niet zo zeuren. Haar argument was serieus: ‘Je vindt de puppy toch lief?’

Daar zakte mijn broek echt van af. Natuurlijk vind ik haar puppy lief, maar dat betekent toch niet dat je hem zonder iets te zeggen vier dagen bij mij kunt achterlaten? Ik vind baby’s ook schattig, maar dat betekent niet dat iemand zijn kind op vrijdag bij mij kan afzetten en maandag weer eens terugkomt.

Ruzie tussen Zoë en buurvrouw loopt zo hoog op dat buren komen kijken

We hebben aan mijn deur uiteindelijk flinke ruzie gemaakt. Het was zelfs zo erg dat een aantal buren naar buiten kwam om te kijken wat er aan de hand was. Sinds die ruzie, nu een maand geleden, hebben we geen woord meer tegen elkaar gezegd. We wonen letterlijk naast elkaar, maar doen alsof de ander niet bestaat. Het is jammer dat het zo is gelopen, maar het is toch echt haar eigen schuld.”

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Burenruzies: Jessica (48) zag haar spullen op een garagesale verdwijnen

Vorige week vertelde Jessica (48) hoe haar spullen tijdens een garagesale door de buurkinderen werden verkocht. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Gea reageerde met „Wow, dat zijn nog eens buren! Ik zou tijdens de volgende garagesale daar gratis shoppen.” Een andere lezer, Rudy, zei hierop: „Ronduit asociaal. Dít kan echt niet. Voortaan ook maar niets meer in je voortuin zetten. Voordat je het weet is het wéér weg.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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