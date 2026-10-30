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Brenda (49) in Opgebiecht: ‘Ik wil niet 275 euro meebetalen aan dat verjaardagscadeau’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Brenda (49) doet mee met een verjaardagscadeau voor een vriendin, maar hoorde achteraf pas hoeveel geld het kostte – en sloeg steil achterover van de Tikkie die werd gestuurd.

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Brenda: „Eén van mijn goede vriendinnen wordt binnenkort vijftig en viert dat groots. Omdat onze vriendinnengroep dat niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, ontstond in onze groepsapp het idee om een gezamenlijk cadeau te geven. Vrijwel meteen stelde iemand een bepaalde designlamp voor. Een of andere tafellamp, waar onze bijna-jarige vriendin het schijnbaar al máánden over had en die ze dolgraag wil hebben. Leuk, prima, dacht ik. Het was kennelijk een diepe wens en zeker als je met een wat grotere groep bent, kun je zo’n cadeau geven en blijft de prijs ook nog een beetje leuk. Althans, dat was mijn aanname.

Compleet lichtplan

Een week later bleek dat ik daar iets te makkelijk over had gedacht. Ineens kregen we in de groepsapp een Tikkie: 275 euro. Niet totaal nee, per persóón. Tweehonderdvijfenzeventig euro! De lamp bleek bijna 1400 euro te kosten. Ik verslikte me zowat in mijn koffie toen ik het las. Hallo, hadden we het hier over een designlamp of een compleet lichtplan voor in de woonkamer?

Begrijp me niet verkeerd: ik gun mijn vriendin een prachtig cadeau. En zeker nu ze vijftig wordt, mag het best iets bijzonders zijn. Maar dan wil ik wel graag van tevoren weten waar ik ‘ja’ tegen zeg, en dat was niet gebeurd. Ik ging ervan uit dat we allemaal een redelijk bedrag zouden neerleggen, helemaal omdat niemand over de prijs begon. Dat doe je toch, als het om zo’n duur bedrag gaat? Maar een week later was die lamp al besteld en kreeg ik de rekening gepresenteerd.

Geen enkel scenario

En dat zit me misschien nog wel het meest dwars. Het gaat me niet eens zozeer om het geld – al kan ik meer doeleinden bedenken voor 275 euro – maar vooral de manier waarop. Waarom is niet meteen duidelijk dat die lamp zo’n godsvermogen kost? Dan kan iedereen zelf bepalen of ze dat bedrag ervoor overhebben. Nu voelt het alsof ik ergens mee heb ingestemd, zonder te weten wáármee. En ja, daar was ik zelf bij: ik had ook initiatief kunnen nemen door te vragen wat dit cadeau ging kosten. Maar ik had in geen enkel scenario bedacht dat iemand zomaar een Tikkie voor dit bedrag ging sturen.

Probleem, dus. Want zie nu nog maar eens nee te zeggen – die lamp ís al gekocht en de rest doet waarschijnlijk gewoon mee. Als ik nu ga steigeren, ben ík degene die de sfeer verpest. Zien alle anderen me als die gierige vriendin die niet eens iets overheeft voor een cadeautje.

Veel gedoe, weinig plezier

Ik twijfel nu enorm over wat ik moet doen. Het makkelijkste is om de Tikkie te betalen en mijn mond te houden – dan ben ik van het gedoe af en blijft het gezellig. Maar wat als dit nu de tendens wordt, en we bij de volgende verjaardag wéér zoveel mogen lappen? Ik zal daar hoe dan ook alerter op zijn vanaf nu, maar goed: je creëert ook verschillen. Want bij vriendin A betaal je wel een hoog bedrag, en bij vriendin B niet?

In dat opzicht zou het beter zijn als ik mijn mond opentrek en aangeef dat ik het fijn had gevonden als de prijs vooraf was besproken. Maar ik heb dus geen trek in scheve gezichten, of een ongemakkelijk verjaardagsfeestje. Hoe dan ook heeft dit cadeau me nu al meer gedoe dan plezier opgeleverd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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