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Onderzoekers verklaren waarom we steeds dezelfde series kijken: ‘Het geeft ons comfort’

We kennen het waarschijnlijk allemaal wel: je opent na een lange dag Netflix (of een van de vele andere streamingdiensten), scrolt een tijdje door alle nieuwe series heen, maar je eindigt vervolgens toch weer bij die ene serie die je misschien al drie keer hebt gezien. Guilty!

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Steeds opnieuw naar dezelfde serie kijken lijkt misschien een kwestie van gemak, maar er kunnen ook psychologische redenen achter zitten. Voor veel mensen zijn bekende series een vorm van comfort. Je weet welke personages er zijn, welke grappen worden gemaakt en wellicht wel het belangrijkst: je weet hoe het verhaal afloopt.

Geen onverwachte cliffhangers of personages die ineens het loodje leggen. Juist als je moe of gestrest bent, kan die voorspelbaarheid prettig zijn, stellen onderzoekers van het Newport Instituut, een Amerikaanse organisatie voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

Een bekende serie kijken kost je brein minder moeite

Een nieuwe serie kijken vraagt namelijk meer van je hersenen dan een oude favoriet aanzetten. Je moet nieuwe namen onthouden, relaties tussen personages begrijpen en opletten om het verhaal te kunnen volgen.

Bij een serie die je al kent, hoeft dat allemaal niet. Je weet toch wel wie ruzie met wie krijgt en hoe die ene aflevering eindigt. Daardoor kun je met minder aandacht kijken zonder meteen de draad kwijt te raken.

Dat kan vooral aantrekkelijk zijn na een dag waarop je al veel hebt moeten nadenken, beslissingen hebt genomen of voortdurend alert moest zijn. Een bekende serie vraagt simpelweg minder mentale inspanning.

Herkijken geeft zekerheid: je weet precies wat er gebeurt

Ook de zekerheid over wat er gaat gebeuren speelt een rol. Bij een nieuwe serie weet je niet welke emoties je te wachten staan. Een geliefd personage kan verdwijnen, een relatie kan stuklopen of het verhaal kan ineens een behoorlijk donkere kant opgaan.

Bij een serie die je al kent, weet je waar je aan begint. Zelfs als er heftige dingen gebeuren, weet je dat ze eraan komen. Die voorspelbaarheid kan een gevoel van rust en controle geven. In een dagelijks leven waarin genoeg onverwachte dingen gebeuren, is het soms best lekker om een fictieve wereld binnen te stappen waarin je precies weet hoe alles afloopt.

Bekende seriepersonages kunnen voelen als oude vrienden

En dan zijn er nog de personages. Wie tientallen afleveringen van een serie heeft gekeken, kan behoorlijk vertrouwd raken met de hoofdpersonen. Opnieuw kijken naar een favoriete sitcom of dramaserie kan daardoor een beetje voelen alsof je bekende gezichten weer tegenkomt. De personages gedragen zich grotendeels zoals je verwacht en de wereld waarin ze leven is vertrouwd.

Dat kan tijdelijk zelfs een gevoel van verbondenheid geven. Natuurlijk kunnen fictieve personages echte sociale contacten niet vervangen, maar een vertrouwde cast kan wel voor een soort gezelschap zorgen. Misschien is dit ook de reden dat mensen afhaken van een serie die te lang duurt en inmiddels al de hele hoofdcast heeft vervangen (bijvoorbeeld Grey’s Anatomy…)

Je favoriete serie kan sterke nostalgische gevoelens oproepen

Soms gaat het bovendien helemaal niet alleen om de serie zelf, maar om de periode waarin je die voor het eerst keek.

Misschien keek je een bepaalde sitcom vroeger na school, ontdekte je een serie tijdens je studententijd of bingede je die ene reeks tijdens een vakantie. Als je jaren later opnieuw kijkt, kunnen ook herinneringen aan die tijd terugkomen. Zo kan een oude serie niet alleen vertrouwd voelen, maar je ook even meenemen naar een andere periode in je leven.

Is steeds dezelfde serie herkijken eigenlijk ongezond?

Niet per se, stellen de onderzoekers. Een bekende serie aanzetten kan juist een makkelijke manier zijn om na een drukke dag te ontspannen. Het wordt volgens de bron vooral iets om op te letten wanneer televisiekijken andere delen van het dagelijks leven begint te vervangen.

Denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheden steeds uitstellen om te kunnen kijken, minder contact zoeken met anderen of televisie gebruiken als vrijwel de enige manier om met stress om te gaan.

Maar wie na een vermoeiende werkdag voor de zoveelste keer een favoriete aflevering opzet, hoeft daar dus niet meteen iets achter te zoeken. Soms wil je gewoon even geen nieuwe personages, ingewikkelde verhaallijnen of onverwachte plottwists. En dan weet je tenminste precies wat je krijgt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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