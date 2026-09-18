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Marly (44) in Opgebiecht: ‘Mijn vriendin weet nog niet dat ze niet welkom is op onze bruiloft’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: na vijftien jaar is Marly (44) eindelijk ten huwelijk gevraagd door haar vriend, en ze hebben besloten dat ze het klein houden. Dat betekent ook dat haar oude schoolvriendin niet wordt uitgenodigd. Detail: daar gaat die vriendin wél vanuit.

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Marly: „Ik zou eigenlijk op wolkjes moeten lopen, want mijn vriend heeft me onlangs ten huwelijk gevraagd. We zijn al vijftien jaar samen en hebben drie kinderen, dus het voelt vooral symbolisch om die liefde en ons gezin nu te bezegelen – al grap ik naar anderen dat hij het na vijftien jaar weleens tijd vond. Overigens ben ik ook dolgelukkig hoor, ik heb enorm veel zin in onze bruiloft. Maar er zit nu al een klein smetje op.

Geen big fat wedding

Dat zit ‘m in onze gastenlijst, want we waren het er vrij snel over eens dat we het klein willen houden. We zijn allebei al voorbij de veertig, hartstikke volwassen, hebben een druk gezin; zo’n big fat wedding hoeft niet zo voor ons. Wat ik al eerder zei: het gaat vooral om de symboliek en het idee. Dus we nodigen alleen directe familie uit, een paar goede vrienden en natuurlijk zijn onze kinderen van 9, 7 en 5 er ook bij. Dat is het. Maar het betekent ook dat mijn oude middelbare schoolvriendin Angela – laat ik haar hier zo even noemen – er niet bij is. Klein detail: ze weet het alleen nog niet. Nog een detail: ze gaat ervan uit dat ze wél is uitgenodigd.

Angela en ik kennen elkaar dus al sinds onze tienerjaren. We zaten bij elkaar in de klas op de middelbare school, studeerden in dezelfde stad en stonden vooraan bij elkaars grote mijlpalen. Zo was ik op háár bruiloft en zaten we een paar jaar allebei met tranen in onze ogen bij elkaars kraamvisites. Maar ja, nu zijn de kinderen al groter en is er inmiddels zoveel gebeurd. Niet dat we ruzie hebben, integendeel, maar de vriendschap is verwaterd. Ik verdrink in het hele schoolgebeuren met mijn eigen kinderen – plus clubjes, vriendjes en hobby’s – en dat geldt net zo goed voor haar. Het is daardoor lastig om contact te onderhouden, zeker omdat we niet meer in elkaars buurt wonen. We volgen elkaar online, liken elkaars vakantiefoto’s, appen af en toe en zien elkaar hooguit nog één keer per jaar voor een kop koffie.

Zweetuitbraak

Dus nee, ik dacht niet meteen aan Angela toen mijn vriend en ik mijmerden over de gastenlijst. Maar ook toen haar naam wel viel, wist ik dat ze niet op de bruiloft zou komen. Je moet ergens de grens trekken, want als je persoon A wél uitnodigt, moet je B en C óók vragen.

En daar wringt de schoen. Want toen ik mijn verloving in een enthousiaste bui op social media deelde, kreeg ik meteen een hysterisch enthousiast privébericht van haar. Allereerst: waarom ik haar niet gebeld had, én wanneer we samen mijn jurk gingen uitzoeken. ‘Ik kan nu al niet wachten op het feest’, typte ze erachteraan. Ik reageerde wat algemeen, bedankte haar voor haar lieve reactie, maar intussen brak het zweet me uit. Zij gaat er namelijk zonder twijfel vanuit dat ze erbij is. Logisch ook ergens, we hebben een geschiedenis samen. De realiteit is alleen dat ik nu andere vriendinnen heb die ik wekelijks zie, waardoor zij buiten de selectie van onze gastenlijst valt.

Niet kwetsen

Dat moet ik haar alleen nog even vertellen, en dat vind ik moeilijker dan gedacht. Helemaal omdat ze me sindsdien geregeld van die trouw-reels stuurt op Instagram. Of een mooie jurk ziet en erbij zet: ‘Iets voor jou?’ Ik wil haar absoluut niet kwetsen, maar ik vrees dat dat alsnog gaat gebeuren, en daar heb ik buikpijn van. Toch gaan mijn vrienden de gastenlijst niet aanpassen; het blijft intiem. Gelukkig trouwen we pas volgend jaar, dus ik heb nog even om met een goed verhaal te komen. Al moet die spreekwoordelijke pleister er binnenkort echt af, want hoe langer ik wacht, hoe ongemakkelijker het wordt.”

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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