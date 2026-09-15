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Lonneke (45) in Burenruzies: ‘De buurvrouw organiseert zonder toestemming bootcamplessen in de gezamenlijke binnentuin’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Lonneke (45) hoe haar buurvrouw de gezamenlijke binnentuin steeds gebruikt voor haar bootcamplessen, ondanks dat de vve daar geen toestemming voor heeft gegeven.

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Lonneke (45): „Mijn buurvrouw is personal trainer en daar heb ik op zich helemaal geen problemen mee, want iedereen moet vooral doen waar hij of zij blij van wordt. Alleen heeft zij besloten dat onze gezamenlijke binnentuin blijkbaar de perfecte plek is om haar klanten bootcamplessen te geven. En daar begin ik inmiddels behoorlijk genoeg van te krijgen.

Ik heb zelf geen balkon, dus de binnentuin is voor mij eigenlijk de enige plek waar ik op een zonnige dag lekker buiten kan zitten. Ik vind het heerlijk om daar met een boek en een kop koffie te zitten. Maar zodra mijn buurvrouw met haar lessen bezig is, kan ik dat eigenlijk wel vergeten. Dan wordt er een stuk van het gras afgezet en als ik daar toevallig zit, krijg ik al snel het gevoel dat ik in de weg zit. Soms word ik zelfs gevraagd of ik ergens anders wil gaan zitten, omdat zij de ruimte nodig hebben.

Harde muziek

Het gaat bovendien niet om een paar mensen die rustig wat oefeningen doen. Ze neemt iedere keer een flinke muziekbox mee en zet die behoorlijk hard aan. Vervolgens is de groep minimaal een uur aan het springen, rennen en elkaar aan het aanmoedigen. Ik gun haar haar werk, maar ik vind niet dat ik daarvoor mijn eigen gezamenlijke tuin hoef op te geven.

Ik ben ook zeker niet de enige die er last van heeft. Meerdere buren hebben er inmiddels over geklaagd. Uiteindelijk is het zelfs tijdens een vve-vergadering besproken en hebben we erover gestemd. De uitkomst was duidelijk: ze mag de binnentuin niet meer gebruiken voor personal training of bootcamplessen. Je zou dan denken dat het daarna wel klaar was. Maar nee, ze heeft er gewoon maling aan en doet het nog steeds.

‘Waar bemoei jij je mee?’

Laatst zat ik op een zonnige middag weer even in de binnentuin met een kop koffie. Ik had mijn boek erbij en was gewoon lekker van de zon aan het genieten. Toen kwam zij ineens aanlopen met haar muziekbox en drie klanten. Ik dacht echt: meen je dit nou? Ik heb haar rustig gezegd dat ze dit niet meer mocht doen en dat daar tijdens de vve-vergadering afspraken over waren gemaakt.

Nou, toen kreeg ik toch de wind van voren. Ze vroeg waar ik me mee bemoeide en vervolgens maakte ze opmerkingen over mijn gewicht. Ik zou zelf ook wel een lesje kunnen gebruiken en ga zo maar door. Dat ze dat allemaal zo voor die drie klanten stond te roepen, vond ik echt ongelooflijk. Vanaf dat moment was ik helemaal klaar met haar.

Opnieuw een waarschuwing

Ik vind het vooral vervelend dat zij blijkbaar denkt dat de regels alleen gelden als het haar uitkomt. Er is gestemd, er zijn afspraken gemaakt en de meerderheid van de bewoners heeft aangegeven dat ze hier niet mee akkoord gaan. Toch staat ze er vervolgens gewoon weer met haar muziekbox en klanten. Het vve-kantoor heeft inmiddels gezegd dat ze opnieuw een waarschuwing krijgt, maar eerlijk gezegd heb ik er weinig vertrouwen in dat dat iets gaat veranderen. Ze heeft de vorige afspraken tenslotte ook gewoon naast zich neergelegd.

Ik wil helemaal niet de buurvrouw zijn die overal over klaagt. Ik wil gewoon in mijn vrije tijd en op een zonnige dag even in de binnentuin kunnen zitten met een boek en een kop koffie, zonder dat ik het gevoel krijg dat ik plaats moet maken voor een bootcamp. Volgens mij is dat helemaal niet zo gek.”

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Vorige week

Vorige week vertelde Gea (48) hoe haar mooie struik met hortensia’s langzaam wordt leeggeplukt door haar buurvrouw. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Franscisca reageerde met: „Ik had een buurvrouw die overdag gewoon brutaal mijn pioenrozen uit de border knipte, voor in een vaas! Struik uitgegraven en in andere border gezet, probleem opgelost.” Een andere lezer, Esther, zei hierop: „Geef haar een blauwe hortensia als cadeau en zeg tegen haar: als je deze goed verzorgt, heb je er zelf ook eentje.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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