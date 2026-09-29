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Donna (34) in Burenruzies: ‘Door de nieuwe uitbouw van de buren zitten wij met lekkage’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Donna (34) hoe de uitbouw van haar buren voor lekkage in haar huis zorgt.

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Donna (34): „Toen onze buren besloten een uitbouw aan hun huis te laten maken, dacht ik daar in eerste instantie eigenlijk helemaal niets van. Mensen mogen natuurlijk hun huis verbouwen; dat hebben wij zelf ook gedaan. Alleen hadden we niet kunnen bedenken dat hun verbouwing ervoor zou zorgen dat wij vervolgens met flinke lekkage zouden zitten.

Wateroverlast door lekkage

Sinds de uitbouw er staat, hebben wij bij regen last van water dat naar binnen komt. En inmiddels is wel duidelijk waar het probleem vandaan komt. We hebben meerdere experts laten kijken en zij hebben allemaal ongeveer hetzelfde gezegd: de lekkage heeft te maken met de manier waarop de uitbouw van de buren is gemaakt en er moeten aan hun kant dingen worden aangepast. Wij hebben zelf, op onze eigen kosten, al wat aanpassingen gedaan om het niet nog erger te laten worden, maar die aanpassingen blijken niet genoeg te zijn.

Je zou dan denken dat het probleem opgelost wordt, maar helaas werkt het bij onze buren blijkbaar niet zo. We hebben het meerdere keren besproken en er zijn dus ook deskundigen bij geweest die hebben aangegeven wat er moet gebeuren. Maar aanpakken? Ho maar. Iedere keer lijkt er wel een reden te zijn waarom het nog niet gebeurt en ondertussen zitten wij met de gevolgen.

Grote emmers

En dat betekent dat ik bij iedere regenbui weer weet wat me te wachten staat. Dan komen de grote emmers, zeil en handdoeken weer tevoorschijn en die zetten we neer op de plekken waar het water naar binnen komt. Echt, de afgelopen maanden waren geen pretje.

Het frustrerende is vooral dat dit geen klein ongemak meer is dat je even kunt negeren. Het speelt al een tijd en iedere keer als de weersvoorspelling regen laat zien, denk ik alweer: daar gaan we weer. Het komt zelfs geregeld voor dat ik op het laatste moment iets afzeg als het regent. Zo heb ik tien dagen geleden nog de verjaardag van mijn nichtje gemist, omdat het zo hard regende. Want wat als de emmers zouden overlopen of als het ernaast terecht zou komen? Ik wil niet dat de hele boel nat is als ik thuiskom.

Er moet een oplossing komen

Ik wil helemaal geen ruzie met mijn buren, maar ik wil ook niet degene zijn die iedere keer komt zeuren. Toch kan ik ondertussen moeilijk doen alsof het niet gebeurt. Zij hebben een mooie nieuwe uitbouw en wij hebben er emmers vol met water bij gekregen. En eerlijk gezegd ben ik er inmiddels wel een beetje klaar mee. Ik wil gewoon dat het probleem wordt opgelost. Want hoeveel regenbuien en emmers kunnen we nog hebben voordat er eindelijk iets gebeurt?”

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Vorige week

Deze week vertelde Arend (39) hoe zijn buurman zijn nagels over de schutting gooit. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Dennis reageerde met „Ik snap dat het irritant is. Ik zou ze allemaal door zijn brievenbus gooien.” Een andere lezer, Diane, zei hierop: „Hoe moeilijk is het om een vuilnisbak te kopen en het daar gewoon in te gooien? Triest hoor.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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